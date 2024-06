Pirini: "Così faremo rinascere la città"

Luca Pirini con la lista "Coraggio Savignano Cambia" non ha voluto con lui nessun simbolo di partito.

Quali sono i punti principali del suo programma?

"Cambia è il cambiamento che vogliamo per la comunità e il territorio. Nell’ottica di questo cambiamento le prime azioni, una volta eletti saranno incentrate su 3 modalità di intendere la vita politica: ascolto e coinvolgimento delle persone e delle minoranze tutte, sicurezza riportando la polizia municipale alle dipendenze dirette del primo cittadino, "Tavolo di lavoro" per proporre sul nostro territorio situazioni in grado di diportare aziende e posti di lavoro nel nostro Comune. Questi sono i motori su cui desideriamo far rinascere la comunità savignanese e il nostro territorio risponedendo sempre all’unica domanda che ci guida: quale è il bene per la nostra comunità? Da questa partenza automaticamente, tramite una urbanistica mirata, rilanceremo la cultura, il decoro, il centro storico e la vita della nostra Savignano".

Perché i suoi concittadini dovrebbero votare per lei?

"Savignano ha l’onore di essere la città del Rubicone, quindi pensiamo alla sua cura attraverso la pulizia del fiume, il preservamento e la conoscenza del suo ecosistema, la messa in sicurezza dei suoi argini e la realizzazione della pista ciclopedonale centro-mare e ci impegniamo ad assicurare un Rubicone fruibile e naturale dal punto di vista paesaggistico ed ecologico. Ci vuole coraggio. Noi lo abbiamo e chiediamo a tutti i cittadini savignanesi di provare a cambiare e darci fiducia".