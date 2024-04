Politiche per la famiglia. FdI rimarca l’impegno

Le politiche per la famiglia sono uno dei cavalli di battaglia del programma di Fratelli d’Italia e il tema ha riempito di partecipanti l’incontro pubblico organizzato nella sala conferenze dell’Abbazia del Monte. "Ringraziamo gli autorevoli ospiti, in particolare il Ministro Eugenia Roccella, che ha raccontato l’importante lavoro del Governo Meloni – interviene Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia – e poi l’onorevole Maddalena Morgante, responsabile nazionale del Dipartimento famiglia e valori non negoziabili del nostro partito, Stefano Cavedagna candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia e con loro i nostri candidati al consiglio comunale Enrico Castagnoli e Gigliola Zuccali e il candidato sindaco Marco Casali. Tante sono le risorse che il Governo sta investendo per sostenere la famiglia e invertire il calo demografico nella Nazione: con Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni la natalità, la sfida demografica e la sostenibilità sociale sono diventati temi centrali dell’agenda politica. E lo diventeranno anche a livello territoriale, come ha ricordato il nostro candidato sindaco Marco Casali e i candidati consiglieri Enrico Castagnoli e Gigliola Zuccali".

re.ce.