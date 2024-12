Raffica di furti a San Piero. Svaligiati tre appartamenti

Raid dei ladri martedì pomeriggio a San Piero in Bagno, dove i malviventi hanno colpito in ben tre abitazioni, situate tutte nell’abitato del paese. Tre colpi portati a segno in tre case, dove in quel momento i rispettivi residenti erano assenti. I ladri sono entrati in azione, poco dopo che si era fatto buio, pertanto probabilmente fra le 17.30 e le 19, spostandosi solo di alcune centinaia di metri per mettere a segno i tre furti. Infatti i ladri sono entrati nelle case dopo aver forzato le finestre degli edifici di una abitazione situata in via dei Piani, di un’altra in via Sacco e Vanzetti e di un’altra ancora in via Verdi.

In due abitazioni hanno avuto il tempo di aprire anche due casseforti, portando via, a quanto pare, un bottino di un certo valore, consistente in oggetti d’oro e in denaro, mentre in una abitazione avrebbero rubato oggetti per un valore meno alto. Ma come, avviene nei furti, oltre al valore economico, nella maggior parte dei casi gli oggetti trafugati hanno spesso, o quasi sempre, anche valore affettivo. Ieri, mercoledì, al mercato settimanale di San Piero, non si parlava d’altro. E c’era chi diceva che si dovrebbe trattare di una banda di malviventi attrezzata e esperta in furti nelle abitazioni, visto che in pochissimo tempo sono riusciti a trovare e aprire anche due casseforti, e visto, altresì, l’orario in cui sono avvenute le razzie, come detto, di denaro e di oggetti preziosi. E c’era anche chi diceva che, per cercare e rubare questi ultimi, i ladri utilizzano anche il metal detector. I tre furti sono stati denunciati alla stazione dei carabinieri di San Piero.