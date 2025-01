Renato Serra internazionale. Ecco Kaylia Nemour

Dopo un campione del mondo, una campionessa olimpica. Il mondo della ginnastica artistica cesenate continua ad alzare l’asticella dei suoi obiettivi, rinforzando gli organici con atleti di talento internazionale. E’ quello che è successo nelle scorse ore tra le fila della ‘Renato Serra’, compagine femminile che milita in serie A1, importante traguardo raggiunto grazie al talento delle atlete cresciute nel vivaio di casa e che già ora, pur ancora giovanissime, stanno facendo il pieno di riconoscimenti internazionali. A questo si aggiunge però un’ulteriore gemma: il presidente Corrado Maria Dones ha infatti ufficializzato il tesseramento – come prestito straniero – di Kaylia Nemour, atleta algerina classe 2006 campionessa olimpica a Parigi alle parallele.

"E’ un onore poter annunciare un arrivo così importante – ha commentato Dones – che va a impreziosire una squadra già di altissimo livello. Il campionato inizierà l’8 febbraio con la prima prova in programma a Brescia: l’obiettivo è quello di tenere nel mirino sempre il podio, consapevoli della grande qualità delle squadre avversarie, ma anche delle capacità del nostro gruppo, che si allena guidato da Marina Meldoli e Massimo Gallina". L’annuncio di Nemour arriva qualche anno dopo l’approdo in Romagna di un altro grandissimo del mondo della ginnastica, Artur Dalaloyan, atleta russo campione del mondo nel 2018 nel concorso individuale e al corpo libero, oltre che membro della squadra che vinse la medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Tokyo.

Dalaloyan rimase a Cesena per una stagione, che in effetti non fu semplice da gestire, perché coincise con l’inizio della guerra in Ucraina. Fece comunque valere la sua presenza, sia durante le gare, sia nel rapporto coi compagni di squadra, che in lui trovarono un importante stimolo nel crescere ancora più in fretta. I vincenti aiutano a vincere: l’auspicio è che il meccanismo virtuoso possa applicarsi anche alle già molto quotate tesserate della Renato Serra. "Nemour – prosegue Dones – va a sostituire il prestito straniero dello scorso anno, Tisha Volleman, pure lei una ginnasta di primissima fascia, a sua volta reduce dalla partecipazione alle olimpiadi parigine. Per il resto la squadra resta la stessa, a partire da Chiara Barzasi, che è il capitano e che i Giochi li aveva sfiorati, arrivando alla fase di preparazione olimpica. E’ reduce da un intervento al gomito, ma il recupero sta procedendo bene: sarà presto ponta a dare il suo preziosissimo contributo".

Un’altra protagonista annunciata è Elisa Agosti, che dopo aver disputato una stagione 2024 di primo piano, è pronta a rilanciare, alzando ulteriormente l’asticella. Ci sono poi Vittoria Ferrarini (classe 2010 e dunque junior) reduce da una convocazione in Azzurro a novembre, Sarah Zichiri (anche lei del 2010) che vanta un buon All-Around e Rebecca Evangelisti che sta recuperando la preparazione interrotta tra settembre e dicembre. L’auspicio del club in questo caso è quello di averla disponibile per le ultime gare della stagione.

Luca Ravaglia