Ricetta antisprechi, i consigli dello chef: “Vai con i passatelli”

Lo chef Gianluca Gorini assieme alla compagna Sara davanti al ristorante ‘DaGorini’ a San Piero in Bagno

Cesena, 29 dicembre 2022 – Le tavole imbandite , si sa, sono uno dei simboli delle festività: inno all’abbondanza e ai piaceri del buon cibo, ne abbiamo viste a decine, nei giorni scorsi, sui social network. Tra pranzi in famiglia e cene in compagnia, è il cibo a scandire il ritmo del Natale: tanto cibo che, inevitabilmente, rischia di avanzare, per finire poi dimenticato in frigo o in dispensa. Ancor più nei giorni di festa, arginare lo spreco alimentare –malcostume ritenuto ormai uno dei danni più devastanti del nostro secolo – è un dovere: a ricordarcelo sono innanzitutto gli chef, molti dei quali hanno fatto leva sul concetto di cucina sostenibile, fondata sulle stagioni e sugli ingredienti del territorio, per arrivare al cuore della gente. Uno di questi è Gianluca Gorini, chef e titolare del ristorante DaGorini a San Piero in Bagno, stella Michelin dal 2020. A lui abbiamo chiesto qualche dritta su come stupire gli ospiti attingendo a ingredienti semplici e poco costosi, in qualche caso avanzati dai banchetti degli ultimi giorni. Le sue risposte, naturalmente, brillano dell’estro e della fantasia che solo uno chef ‘stellato’ può avere.

«Come primo piatto suggerirei un classico della cucina povera emiliano-romagnola e marchigiana, i passatelli", esordisce Gorini, originario di Pesaro e romagnolo d’adozione. I passatelli, in effetti, sono un piatto anti-spreco di lunga tradizione: già contemplati nello storico ricettario di Pellegrino Artusi, sono a base di pane raffermo grattugiato, parmigiano grattugiato e uova. Gorini propone però un abbinamento diverso dal ‘solito’ brodo di pollo: "li servirei accompagnati da una crema di cipolla scottata alla brace, su cui grattugerei la scorza di arancia, per dare quel tocco agrumato che sa tanto di Natale". Il sentore agrumato accomuna tutte le portate suggerite da Gorini: nel secondo piatto, "un arrosto di faraona con ripieno di verza, ortaggio presente in abbondanza sul nostro territorio e, a mio parere, poco valorizzato", il tocco agrumato è assicurato dal macis, "spezia ricca di olii essenziali, ricavata dalla scorza della noce moscata". Quanto al dessert, lo chef si allontana per un attimo dall’entroterra romagnolo per un omaggio alla cucina calabrese: "un fine pasto ottimo e di grande effetto, ma anche facile da preparare, può essere una granita o un sorbetto al bergamotto, da servire con una spolverata di liquirizia", conclude. Il bergamotto, in effetti, è un frutto forse poco richiesto, ma assai diffuso anche nei nostri mercati, dove viene venduto a un prezzo simile a quello di specie di agrumi più note, come arance o clementini. La ricetta dello chef può essere, dunque, l’occasione giusta per riscoprire questo insolito ingrediente.

Oltre alle ricette anti-spreco, che ormai fioccano anche sul web in tutte le salse, è utile tenere a mente altri piccoli accorgimenti: non eccedere nelle quantità servite a tavola (non è vero che indugiare su porzioni ‘robuste’ fa fare bella figura al padrone di casa) e ricordare che, nella maggior parte dei casi, gli alimenti avanzati possono essere congelati e gustati anche a dist anza di tempo.