Sboccia la fiera di primavera

Anche quest’anno sboccia a San Piero in Bagno la ’Fiera di Primavera’. E fiorisce con una novità. "Oltre ai tradizionali stand di fiori, prodotti per il giardinaggio e l’orticoltura, stand di gastronomia e artigianato – dice il sindaco Marco Baccini – quest’anno abbiamo voluto arricchire le due giornate della Fiera, giovedì 25 e domenica 28 aprile 2024, con vari momenti musicali. Domani pomeriggio alle 17, in Largo Moutiers, Mirco Casadei e la sua Big Band POPular Folk Orchestra, inonderanno le vie del paese con le note della musica romagnola per eccellenza. Domenica 28 in collaborazione con ’L’Accento srl’, l’Associazione locale SounDido curerà due momenti musicali con i quali animare la giornata della Fiera, una giornata di festa per tutti".