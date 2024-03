Scuola della Cartapesta: la mostra. Esposte le opere di giovani alunni

Il Carnevale di Gambettola promosso a Carnevale della Romagna non è solo carri mascherati, caramelle e uova di cioccolato, ma ha in sé anche un lato culturale e ad ogni edizione del carnevale si affiancano sempre iniziative destinate ad un pubblico appassionato. Ieri mattina ci sono stati a Gambettola due importanti eventi culturali: il primo è stato l’apertura della Mostra "Carta didattica" della Scuola della Cartapesta di Gambettola "Una Scuola per le mani". La Scuola della cartapesta è unica nel suo genere in Emilia Romagna. Esposte alle pareti della Sala Fellini centinaia di piccole opere in cartapesta realizzate dagli alunni delle scuole di Gambettola e Longiano.

In via Don Minzoni, nei locali di Coop Idea sono state inaugurate quattro mostre a cura di Gambettola Eventi. La prima, "Un artista a tutto tondo": opere dello scultore Tito Neri, artista cesenate che 35 anni fa ha realizzato a Gambettola il monumento allo straccivendolo. Poi la mostra collettiva "Il Carnevale in un quadro", esposte 40 opere di pittori partecipanti al Concorso nazionale di pittura; segue Face-out "Una maschera per l’autismo" mostra delle opere realizzate dagli ospiti della Cooperativa Sociale Insieme per Crescere, Fondazione Fortino Valmori. Infine, la mostra espositiva delle opere premiate al X^ concorso manifesto del carnevale della Romagna 2024.