Sirotti Gaudenzi nell’Accademia degli Studi Giuridici Europei

Con una cerimonia svoltasi presso le aule dell’Università La Sapienza di Roma, il giurista cesenate Andrea Sirotti Gaudenzi è stato formalmente nominato Senatore Accademico Onorario dell’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei, uno dei poli di eccellenza dell’alta formazione in Europa. La nomina è avvenuta nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024/25, alla presenza di molti rappresentanti del mondo della ricerca e della cultura prevenienti anche dall’estero.

Andrea Sirotti Gaudenzi, nel corso della cerimonia, ha parlato del ruolo fondamentale della conoscenza delle istituzioni europee per gli operatori del diritto. Inoltre, ha affrontato le questioni legate alle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, all’Intelligenza Artificiale, nell’ambito della formazione, ribadendo la necessità di bilanciare le nuove spinte verso gli sviluppi tecnologici con un approccio tradizionale e umanistico. Andrea Sirotti Gaudenzi è stato nominato per i propri meriti scientifici e accademici, dato che - con i suoi studi e le sue ricerche - ha contribuito all’affermazione della disciplina del diritto delle nuove tecnologie e del web. Sotto la sua direzione, infatti, nel 2000, venne pubblicato il primo Trattato in lingua italiana dedicato alla disciplina giuridica di Internet (materia di cui si occupa con lezioni in un Master dedicato al tema presso la Sapienza). Di recente, si è occupato dei rapporti tra proprietà intellettuale, social network e Intelligenza Artificiale, nella dodicesima edizione del suo manuale dedicato al diritto d’autore.

re.ce.