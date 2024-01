Solidarietà con un massaggio shiatsu. L’iniziativa a favore degli alluvionati

Un massaggio shiatsu in cambio di una donazione per gli alluvionati. ’Tocchiamo il cuore dell’Emilia Romagna’, l’iniziativa di solidarietà pensata per le popolazioni alluvionate, approda anche a Cesena e Mercato Saraceno nelle giornate di sabato e domenica e nei fine settimana successivi (3-4 e 10-11 febbraio). Al centro dell’evento, patrocinato dai Comuni di Cesena e Mercato Saraceno e della Regione Emilia-Romagna, c’è la tecnica dello shiatsu, massaggio nato in Giappone, che ha lo scopo di apportare benessere ed equilibrio all’individuo, non solo a livello fisico, ma anche a livellomentale. Con lo scopo di restituire un equilibrio psico-fisico alle persone colpite dall’alluvione di maggio, gli operatori delle associazioni aderenti al progetto Professione Shiatsu’, che riunisce le tre associazioni nazionali, Apos, Cos, FISieo, hanno voluto manifestare grande vicinanza alla popolazione romagnola proponendo un ciclo di incontri del tutto gratuito.

A Cesena, l’iniziativa avrà luogo nei locali del convento dei Frati Cappuccini. Tutti coloro che non sono stati colpiti dall’alluvione ma che vogliono essere solidali ai concittadini danneggiati, potranno sottoporsi al massaggio shiatsu in cambio di una liberadonazione. Il ricavato sarà interamente devoluto alle popolazioni alluvionate della Regione Emilia-Romagna.

Dalle 10.30 alle ore 18 del fine settimana prossimo e dei week end successivi, i professionisti arrivati da tutta Italia (Torino, Trieste, Milano, Firenze, Modena, Reggio Emilia, Roma, Bari) offriranno trattamenti shiatsu alla cittadinanza in cambio di una minima donazione, con lo scopo di dare il loro contributo professionale a coloro che in prima persona sono stati colpiti dal cataclisma, al fine di alleviare i disturbi da stress post traumatico. Sarà possibile donare in loco in contanti oppure attraverso l’Iban dei Frati Minori Cappuccini, Convento di Cesena: IT 54G0538723906000002248051. Per prenotare il proprio trattamento si deve contattare il numero 800 961231. A Mercato Saraceno i trattamenti si terranno all’Ostello di Linaro dalle 9 alle ore 18. Anche in questo caso, coloro che vogliono donare possono farlo liberamente in contanti oppure attraverso Iban della Tesoreria comunale: IT 89Q0623067850000030037594.