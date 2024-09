Vent’anni senza Marco. Via al Memorial Pantani

Tutto è pronto per l’edizione 2024 del Memorial Marco Pantani che si disputerà domani, con una veste nuova ed un nuovo percorso. È il memorial del ventennale dalla scomparsa del grande campione, tant’è che il sottotitolo è "2004-2024, vent’anni senza Marco", con la prima edizione che si è disputata proprio nel 2004, pochi mesi dopo la prematura scomparsa del Pirata. La gara è organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e sostenuta dal Panathlon Club Cesena, presieduto da Dionigio Dionigi con il presidente onorario Pino Buda, con il supporto dei comuni di Cesena e Cesenatico, Cbr e Sidermec. Nelle intenzioni degli organizzatori il Memorial Marco Pantani non è soltanto una gara riservata ai ciclisti professionisti, ma un momento di riflessione, di celebrazione e di passione per il ciclismo, nel ricordo di un campione che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti gli appassionati e dei tantissimi tifosi.

Domani si tornerà a dodici anni fa, con la partenza fissata nuovamente nella città di Cesena. I corridori si raduneranno al Carisport, dove il villaggio di partenza aprirà alle 9, le squadre saranno presentate a partire dalle 10 e alle 11.05 ci sarà l’incolonnamento degli atleti, a seguire il trasferimento e alle 11.20 la partenza ufficiale a Martorano, all’altezza del civico 2580 di via Ravennate. Dopo 23 chilometri in cui si scalderanno le gambe, la corsa transiterà a Sala di Cesenatico, dove c’è la villa della famiglia Pantani, per poi tornare nuovamente in direzione di Cesena.

Attraversata la via Emilia, la corsa punterà verso la collina. Si tratta dei primi strappi, brevi ma impegnativi, nel tratto di strada che conduce verso l’ingresso del percorso Cesena-Diolaguardia. È un circuito di 21 chilometri, che caratterizza la parte centrale della corsa, da ripetere per 5 volte, con altrettanti Gran premi della montagna Credito Cooperativo Romagnolo assegnati a Diolaguardia, con i 5 passaggi che saranno dunque validi per determinare la speciale classifica. A seguire si entrerà nella seconda parte della gara che è prevalentemente in discesa, percorrendo a ritroso la stessa strada già seguita in precedenza, affrontando un tratto di discesa piuttosto tecnico, prima di ritrovare la pianura in località Calisese.

A questo punto il serpentone affronterà 20 chilometri per raggiungere Cesenatico e affrontare il circuito finale, caratterizzato dai due lunghi rettilinei sul lungomare Carducci e nel parallelo viale Dei Mille, da ripetere per 4 volte per complessivi 20 chilometri, in cui i corridori toccano velocità altissime. Per gli appassionati di ciclismo è un appuntamento da non perdere, visto che a contendersi la vittoria sono i ciclisti di 25 squadre, tra le quali figurano 8 World Team. Giacomo Mascellani