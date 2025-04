Weekend altalenante per il settore giovanile del Cavalluccio: Primavera 1 verso la salvezza

Va in archivio con due vittorie, due sconfitte e un pareggio il fine settimana delle squadre del settore giovanili del Cavalluccio. Il risultato più eclatante è stato ovviamente il successo della Primavera 1 di Nicola Campedelli, che battendo 2-0 il Milan (rete di Giovannini e autogol di Nissen) ha compiuto un passo importantissimo verso la salvezza.

E’ andata invece peggio all’under 18, che è uscita sconfitta dalla sfida contro l’altra compagine milanese: contro l’Inter infatti i baby bianconeri si sono arresi 3-2. I marcatori del match disputato in Lombardia: 37’pt Lontani (C), 11’st Conti (I), 21’st Galvagno(C), 38’st Kukulis (I), 42’st Moressa (I). La formazione bianconera: Fontana, Biguzzi, Antoniacci (22’st Carlini), Zamagni T., Bertaccini, Greco, Lantignotti (27’st Sanaj), Lontani (22’st Gabriele), Galvagno, Tampieri, Gori (32’st Berti). A disposizione: Gianfanti, Omokaro, Naietta, Liverani, Okolo. Allenatore: Lantignotti C. Classifica: Roma 61, Torino 59*, Cesena 57, Inter 52, Genoa 46*, Lazio 46, Empoli 39, Parma 38*, Sassuolo 37**, Monza 32*, Fiorentina 30*, Hellas Verona 29, Bologna 28**, Lecce 28, Atalanta 27*, Milan 26, Sampdoria 22*, Cagliari 20*. (*una gara in meno/** due gare in meno).

Under 17 Cesena-Spezia 1-1. Marcatori: 12’pt Schembre (S), 18’pt Scapoli (C). Cesena: Giunti, Zaghini, Marini, Pezzi, Cavalletti (42’st Poletti), Casadei T., Cenerelli (15’st Giunchi),Casadei E., Scapoli (28’st Moretti), Frisoni (28’st Malafronte), Ricci (15’st Da Rugna). A disposizione: Antonini, Venturini, Gutanu. Allenatore: Tamburini. Classifica: Juventus 53, Torino 46, Genoa 43, Cesena 38*, Sassuolo 36, Bologna 30*, Sampdoria 29,Modena 28, Parma 27, Pisa 23, Spezia 21, Reggiana 11, Carrarese 10. (* devono ancora riposare).

Under 16 Spezia-Cesena 2-1. Marcatori: 1’pt Ceccarelli (S), 29’pt Chira (S), 34’pt Obbi (C). Cesena: Bianconi, Ricci (34’st Lombardo), Terni (8’st Ballacci), Minzoni, Laghi, Parisi, Casadei (18’st Favale), Manservisi (34’st Morigi), Vitale (1’st Conte), Obbi (34’st Bombardini), Gadaleta (8’st Petito). A disposizione: Cangini, Balzoni, Favale. Allenatore: Magi. Classifica: Juventus 55, Bologna 42, Torino 37, Parma 37*, Modena 36, Genoa 35, Sassuolo 26, Spezia 26, Pisa 25, Sampdoria 23*, Cesena 22, Reggiana 20, Carrarese 16. (*devono ancora riposare).

Under 15 Spezia-Cesena 0-4. Marcatori: 15’pt Spero (C), 32’pt e 12’st Tesei (C), 38’st Gatta (C). Cesena: Odowa, De Pasquale (34’st Civinelli), Rossini, Cassano, Venturelli, Murgia (34’st El Hamdaoui), Okolo (17’st Gatta), Tenti (25’st Monaldi), Tesei (17’st Ciccarese), Spero (25’st Foscati), Zarattini (25’st Montali). A disposizione: Rapisarda, Zannoni. Allenatore: Zanetti G. Classifica: Juventus 58, Parma 49*, Bologna 40, Cesena 38, Modena 35, Sassuolo 32, Torino 32, Genoa 25, Sampdoria 24*, Spezia 24, Pisa 23, Reggiana 21, Carrarese 7. (*devono ancora riposare).