Tortellini da indossare. Milano conquistata con borse e orecchini: “E il fatturato vola”

Cesena, 5 ottobre 2024 – Un tortellino fa volare il fatturato di Federico Cina: in un anno assai complicato per il settore moda, la borsa ispirata al piatto principe della cucina regionale, denominata appunto ‘Tortellino bag’, ha fatto schizzare verso l’alto le vendite del brand fondato dal giovane stilista, originario di Sarsina. Attualmente ‘sold out’ in quasi tutte le 14 varianti di colore disponibili sull’e-commerce ufficiale del marchio, la borsa ritrae, in realtà, un cappelletto, ma è stata consacrata al tortellino perché ‘più conosciuto’ sui mercati internazionali. Lo aveva confidato al Carlino lo stesso stilista, all’indomani del lancio sulle passerelle, lo scorso febbraio.

Le creazioni a forma di cappelletto di Federico Cina spopolano alla Milano Fashion Week

Da allora, il morbido accessorio – che gli esperti di moda più severi e compassati non hanno esitato a definire ‘un’icona’ – ha contribuito a far aumentare le vendite per una percentuale pari ad almeno il 20%, a fronte di un calo in quelle dell’abbigliamento. “Sebbene stiamo attraversando un momento storico non semplice – ha ammesso lo stilista, classe 1994 – quest’anno abbiamo chiuso il fatturato a quota 400mila euro, in crescita a doppia cifra rispetto all’esercizio precedente, grazie alla ‘Tortellino bag’”. Con prezzi a partire da 375 euro per la versione più piccola, l’accessorio – realizzato interamente in pelle da scarti alimentari certificati – ha fatto impazzire le fashion victim, guadagnandosi applausi e citazioni sui media di tutto il mondo.

Il momento favorevole per il marchio romagnolo è culminato, nei giorni scorsi, con il debutto di Federico Cina nell’ambito calendario di settembre di Milano Moda Donna. Anche la decisione di sfilare con un’intera collezione dedicata alla donna è stata condizionata dal successo della ‘Tortellino bag’: “Grazie alla borsa – ha spiegato il designer - si sono avvicinati a noi tanti store (negozi, ndr) donna e già da due stagioni realizziamo una varietà assai ampia di articoli femminili. ‘Federico Cina’ è nato come brand di abbigliamento da uomo e ‘genderless’ (adatto a entrambi i generi, ndr): al termine di un lungo percorso di maturazione, ora so bene qual è la mia donna”. La passerella della sfilata si è tinta di giallo: un chiaro rimando a Sarsina e alle sue campagne che, a ridosso dell’estate, si colorano del giallo delle ginestre. Proprio la ginestra è il fiore da cui prende il nome la collezione primavera-estate 2025, tutta giocata sui contrasti tra le tonalità del giallo, verde chiaro e senape, e quelle del grigio-nero vulcanico. Oltre alle creazioni sartoriali, in passerella hanno sfilato anche outfit più sportivi, in tessuto tecnico, frutto di una collaborazione con il marchio di abbigliamento sportivo Umbro.

Tornando al simbolo dell’arte culinaria della nostra terra, ora si potrà indossare anche in forma di orecchino: sul sito web del marchio sono già disponibili i ‘Tortellino Earrings’, orecchini in ottone smaltato, in versione argentata o dorata. Creazione che i follower su Instagram (oltre 30mila) hanno accolto pressoché con un unico commento: ‘Tortellino, très jolie’.