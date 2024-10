Carlo Cracco sogna in grande. Presto aprirà anche un agriturismo

Cinque anni fa Carlo Cracco si è innamorato di quel luogo sulle colline di Santarcangelo. E con la moglie Rosa Fanti, santarcangiolese doc, nel 2019 ha aperto Vistamare, una splendida tenuta agricola a Ciola Corniale. Da allora è cresciuta tanto, tantissimo la produzione dell’azienda agricola dello chef stellato. Che era partito coltivando frutta, ortaggi e verdure per impiegare le materie prime nei suoi ristoranti, e poi ha cominciato a produrre direttamente vino, olio e altri prodotti. Tutti prodotti ’made in Santarcangelo’, anche nei nomi scelti da Cracco e dalla moglie.

In questi giorni lo chef stellato ha aperto le porte della sua tenuta (che si estende per 18 ettari) alla visita di alcuni tour operator e addetti ai lavori. E a visitare Vistamare è andato anche il sindaco Filippo Sacchetti, invitato direttamente dall’ex giudice di Masterchef e da sua moglie. Il primo cittadino è rimasto impressionato. "Carlo e Rosa Fanti – dice Sacchetti – con grande entusiasmo sono riusciti a creare qui a Santarcangelo un’azienda agricola che è un’eccellenza. Vistamare porta nel suo dna il valore del territorio e di Santarcangelo. A Vistamare la tradizione e l’innovazione si incontrano davvero. Questa loro scelta ci onora e apre nuove opportunità". E per Sacchetti "continuare a vivere e lavorare in campagna è una grande occasione di rilancio sia per l’agricoltura del nostro territorio sia per il turismo, che chiede sempre di più qualità e bellezza".

Ecco, il turismo sarà (presto) la nuova frontiera che Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti sperimenteranno con Vistamare. Da tempo la coppia sta infatti lavorando a un progetto molto ambizioso: l’apertura di un agriturismo nella tenuta. Uno spazio dove accogliere i turisti alla ricerca di una Romagna diversa. Un progetto di cui hanno parlato anche con il sindaco, durante la sua visita. Sacchetti ha assicurato la massima disponibilità da parte dell’amministrazione a valutare il progetto. "Cracco – conclude il primo cittadino – ha mostrato grande attaccamento al nostro territorio. È un fatto che ci rende molto orgogliosi e confidiamo che possa aprire, molto presto, a nuove opportunità per un settore agricolo d’eccellenza nel nostro comune".