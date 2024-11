Il contadino poeta e laureato, a caccia di una moglie in tivù

Cesena, 11 novembre 2024 – E chi l’avrebbe mai detto!? È lo stesso protagonista a stupirsi del fatto che il magazine “Donna glamour”, e addirittura l’inserto iO Donna del Corriere della Sera si siano interessati a lui tanto da dedicargli approfonditi articoli. E questo, dopo il Carlino e il sito online Hall of Series. Lui è Loris Babbini, cesenate, 49enne, proprietario dell’Azienda agricola Le Bagnare di Carpineta. Beh? Se fino a ieri la sua notorietà, non varcava i confini della Romagna, grazie soprattutto alla sua partecipazione a recitazioni dal vivo di poesie da lui composte in dialetto con la vecchia Olivetti Lettera 22, ora il “nostro”, attraverso i canali della Nove allarga gli orizzonti, sbarcando in tivù come concorrente de “Il contadino cerca moglie”, format condotto da Gabriele Corsi, che vede alcuni contadini appunto (e una bella contadinella cavallerizza), con aziende in varie parti d’Italia, mettere alla prova, ospitandole in fattoria, alcune/i pretendenti. Loris è il più maturo in età rispetto agli altri partecipanti, così come lo sono le sue aspiranti spose, diverse esteticamente e caratterialmente l’una dall’altra.

Sotto il sole cocente dell’estate appena trascorsa vediamo le tre “cittadine”, alloggiate nelle stanze dell’ottocentesco casale della famiglia Babbini, raccogliere frutta, disporla nei plateau, cimentarsi nella cura dei campi e cercare di attirare le attenzioni del nostro barbuto contadino-poeta: contadino sì, ma laureato a Bologna in Scienze agrarie. Tra una sagra di paese, un ballo, una canzone alla chitarra, ci scappa pure un bacio tra i filari. Ma anche il primo, inaspettato colpo di scena: Michaela, quella che nel presentarsi gli aveva dolcemente massaggiato la barba con un balsamo, lascia la fattoria, perché sacrifici come la sveglia all’alba non fanno per lei. Proprio Michaela, che aveva convinto Loris a non nascondere sotto il cappello di paglia la calvizie che invece gli dona, lascia campo libero alle due rimaste che si commuovono nel momento dell’addio, ma gioiscono “sotto i baffi”.

Dunque, le possibilità di trovare l’anima gemella per Loris si riducono. In questo momento della sua vita è alla ricerca di una donna “forte, intelligente e acculturata, che abbia buongusto. Sento che è la volta buona” dichiara. Che tra le due abbia maggiori chance di trasferirsi nell’ottocentesco casale romagnolo la biondina che gli aveva portato in dono una marmellata di ciliegie? Senza sapere che Loris da 20 anni è coordinatore dell’associazione produttori di ciliegie della collina cesenate. Staremo a vedere se… una ciliegia tira l’altra.