Bus a Cesena, quattromila corse saltate nel 2023

Cesena, 23 aprile 2023 – Piani di reclutamento e investimenti, istituzione di nuove figure professionali e di una commissione tecnica annuale a monitoraggio del corretto inquadramento professionale del personale di manutenzione, investimenti su formazione e aggiornamento professionale costante degli operatori, armonizzazione retributiva con l’introduzione di una nuova indennità unificata ed estensione a tutto il personale operaio di Start Romagna dell’indennità di intervento per i soccorsi stradali. Sono i principali punti dell’accordo raggiunto con le Officine Start Romagna di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini e annunciati in queste ore da Filt Cgil, che ha poi rilanciato, mettendo sul tavolo anche un secondo accordo firmato, inerente il recupero delle indennità pregresse per lavoratori e lavoratrici presenti anche nel documento che riguarda direttamente gli autisti.

Al termine di una lunga trattativa, condotta sia a livello regionale che territoriale, Filt Cgil ha dunque comunicato la firma di due accordi con Start Romagna ottenuti, come rimarca il sindacato, anche grazie al fondamentale impegno di lavoratrici e lavoratori delegati. In merito, il segretario provinciale Luigi Montesano ha espresso forte soddisfazione: "Riconosciamo le grosse difficoltà del momento nel trasporto pubblico locale e in Start Romagna - è la sua analisi – e per questi motivi riteniamo che sia stato raggiunto un ottimo risultato. Che non è comunque il traguardo finale. Ci sono infatti tanti altri argomenti che stiamo trattando e che auspichiamo si possano concludere positivamente il prima possibile. La grave mancanza di personale sta infatti complicando molto la vita lavorativa di tutti i dipendenti Start. Un altro argomento importante sul tavolo riguarda per esempio i nuovi assunti: nell’accordo sottoscritto per le officine, c’è il primo risultato che va nella direzione giusta, ma che ancora non basta: bisogna portare a compimento un accordo per tutti i nuovi assunti e soprattutto per gli autisti che sono la grande maggioranza".

Il tema è in effetti attualissimo, come dimostrano anche i disagi che spesso gli utenti devono sopportare proprio in relazione alle carenze di personale, che si riversa sulla frequenza delle corse.

Nel corso dello sciopero organizzato in settimana da Uil Trasporti, Unione Sindacale di Base e Ugl Autoferro in effetti era stato citato un dato che parla da solo: dall’inizio dell’anno fino a oggi, nel solo territorio cesenate sarebbero infatti saltate circa 4.000 corse, causando innegabili disagi, soprattutto durante le fasce orarie più critiche, come quelle che riguardano il trasporto scolastico. Numeri a parte, a chiedere risposte sono più volte stati anche i genitori degli alunni rimasti coinvolti in disservizi.

La questione è stata sottoposta ai tavoli della politica territoriale, con la richiesta che le istituzioni si facciano garanti del rispetto degli impegni presi con l’utenza, anche attraverso l’applicazione delle dovute sanzioni previste nei casi in cui le corse non venissero effettuate. E’ giusto in ogni caso ricordare che in questi giorni Start Romagna ha pubblicato bandi che riguardano offerte di lavoro proprio per rimpinguare il numero degli autisti in organico.