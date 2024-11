Case, aumentano i prezzi: servono cinque anni di stipendi per comprare un appartamento

Cesena, 23 novembre 2024 – Sono necessarie almeno 5 annualità di stipendio per comprare casa a Cesena. È quanto emerge da un’indagine condotta dall’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa, resa nota nei giorni scorsi e riferita ai primi sei mesi del 2024 per un appartamento di 85 metri quadrati. In città, il prezzo medio al metro quadro ammonta a 1.711 euro: un importo tale da collocarla nella parte medio-bassa della classifica dei capoluoghi italiani, guidata saldamente da Milano. Con un prezzo medio di 4.285 euro al metro quadro, infatti, il capoluogo lombardo si conferma la città più costosa d’Italia. Qui, chi aspira ad acquistare casa deve prepararsi a spendere l’equivalente di almeno 12,5 annualità di stipendio. Seguono altre due grandi città: al secondo posto c’è infatti Roma, con almeno 9 annualità; al terzo posto, Firenze, con 8,8. Appena fuori dal podio - per la verità, poco invidiabile - si piazza la città-capoluogo emiliano-romagnola, Bologna, che richiede 7,5 annualità. Più in generale, la media delle grandi città italiane è di 6,5 annualità.

Intanto, se i dati diffusi a livello nazionale registrano, nel secondo trimestre del 2024, solo una timida inversione di tendenza del mercato immobiliare rispetto allo stesso periodo di un anno fa, la provincia di Forlì-Cesena segna una crescita lievemente più sostenuta: il numero di compravendite residenziali registrate in provincia nel primo semestre dell’anno ammonta infatti a 1.470 (20 in più del primo semestre dell’anno scorso, con una variazione pari a +1,4%). A livello nazionale, il dato si ferma a +1,2%. Secondo l’Ufficio studi Tecnocasa, la ripresa è dovuta principalmente al ribasso dei tassi d’interesse, che ha ridato un po’ di fiducia ai potenziali acquirenti: a confermarlo, il deciso aumento delle compravendite supportate da mutuo. Una prima boccata d’ossigeno per il mercato, dunque, dopo il susseguirsi di svariati trimestri caratterizzati dal segno ‘meno’. La stessa città di Cesena è reduce da un vero e proprio ‘annus horribilis’ sul fronte delle compravendite immobiliari: nel 2023, infatti, a Cesena sono state registrate 900 compravendite di abitazioni residenziali. Un capitombolo che si traduce in una variazione del -26,6% rispetto al 2022, quando le compravendite erano state 1.226.