La ‘Shopping night’ di Cesena: negozi aperti, spettacoli, mostre e giochi per i bambini

Cesena, 29 novembre 2024 – Vetrine aperte nei negozi del centro questa sera per lo Shopping Night, l’evento organizzato per il Black Friday che permetterà ai visitatori di approfittare delle ghiotte occasioni con l’apertura dei negozi e le varie iniziative. Ma c’è chi protesta per la scelta di tenere ancora spente le luci natalizie. “Che cosa avrebbe potuto essere questa iniziativa – dice Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate – con le luminarie già accese in un ben altro contesto di accoglienza? Per quattro spiccioli risparmiati valeva la candela di non accendere la luce nel centro che a parole si dice di voler valorizzare ma quando se ne ha l’occasione non lo si fa? L’effetto Natale si poteva creare ben prima dell’8 dicembre”.

Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate

Intanto a Cesena tutto è pronto per la Shopping night, con un centinaio di attività aperte, pubblici esercizi in festa, musica e palloncini. La serata è organizzata nelle vie e nelle piazze del centro dai commercianti, dai pubblici esercizi, da Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e dall’Amministrazione comunale. A partire dal pomeriggio le attività si animeranno con un’apertura straordinaria fino alle 23.

Ci saranno dj set, animazioni, laboratori e molto altro. Tutte le attività aperte saranno riconoscibili da palloncini colorati, viola e argento, che rappresentano la forza e l’eleganza. Per i clienti in regalo ci sarà una gift card, uno sconto sugli acquisti che potrà essere utilizzato da domani fino al 31 dicembre.

Tutti gli appuntamenti

Il programma della serata è quanto mai vario. In via Carbonari 9, il Mav Concept Store intratterrà con un dj set dalle 17 alle 21. Nell’angolo tra via Zeffirino Re e via Fantaguzzi, dalle 20.30 alle 23 è previsto un altro dj set offerto dalle attività della via. Al n. 15 di via Fra Michelino, Carol Rinaldini accoglierà i clienti nel suo studio di Consulenza D’Immagine e Colori Sensoriali, per una mostra di quadri.

Babbi Caffè e la Tazza D’oro in corso Giuseppe Mazzini 3, intratterranno i clienti dalle 18.30 alle 19.15 e dalle 21 alle 21.45 con il duo The Andy Macfarlane Two Man Orchestra. Per i più golosi sarà presente il carrettino della cioccolata calda.

Parciocal Dolciumi, Caffè Centrale, Mabù, Silted Industree in via Giuseppe Mazzini 23 proporranno un dj set dalle 21 alle 23. Presso Mythos’s in via Zeffirino Re sarà presente un’esposizione di gioielli, incensi e profumazioni.

Di fronte, Semplice Tegamino somministrerà cecino caldo e vin brulè. Da Basedodici Cesena, in corso Sozzi 68, dj set dalle 19.30 alle 23, mentre sempre in Corso Sozzi al 55, davanti alla Oreficeria Elisabetta Ferri, Tela Imp band si esibirà dalle 19.30 alle 21. Iniziative anche per i più piccoli.

Il Drago Blu aspetta le bambine e i bambini per regalare loro un palloncino al Punto di Ascolto di Confcommercio cesenate in via Zeffirino Re 33, dalle 17. In Piazza della Libertà invece sarà attiva la pista di pattinaggio. Per l’occasione anche la Biblioteca Malatestiana, sezione Moderna, resterà aperta fino alle 22.