Una notte di shopping in centro. Negozi aperti per il Black Friday tra acquisti, musica e cultura

È in arrivo la notte più attesa dell’anno per gli amanti dello shopping. Venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday, ’Cesena shopping night’ farà brillare il centro. Acquisti, musica e cultura, saranno protagonisti dell’evento a cura dei commercianti del centro. L’iniziativa pensata come un’anteprima natalizia dai commercianti, è sostenuta dalle associazioni di categoria aderenti al tavolo ‘InCesena’ (Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato) e dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento è per venerdì prossimo quando le attività del centro storico si animeranno con un’apertura straordinaria fino alle 23 e grazie ai punti di ritrovo offerti dai commercianti, si potrà vivere un’esperienza di acquisto utile, piacevole e divertente. Per le vie e le piazze del centro ci saranno spettacoli, musica, dj set, laboratori per i più piccoli a cura del Drago Blu. È prevista anche l’apertura straordinaria della biblioteca Malatestiana Moderna.

Per l’occasione i commercianti regaleranno ai clienti una gift card che potrà essere utilizzata dal giorno successivo fino al 31 dicembre nelle attività aderenti e che darà diritto ad uno sconto immediato. Per vivacizzare la serata, tutte le attività aperte saranno riconoscibili da palloncini colorati, uno argento e uno viola, due colori importanti, che ricordano la forza e l’eleganza. Le attività aderenti all’iniziativa della gift card saranno rese evidenti sulla pagina Instagram CesenaShoppingNight e sul sito del Comune di Cesena.

"Questa iniziativa – ha detto l’assessora allo sviluppo economico Francesca Lucchi – è nata dall’idea di alcuni commercianti del centro storico che ci hanno proposto di organizzare una shopping night. Vogliamo rendere il nostro centro sempre più bello e attivo e questo si può fare solo con un gioco di squadra con i commercianti, le associazioni di categoria e l’Amministrazione. Per la prima volta si terranno aperti i negozi del centro in occasione del Black Friday, è un’iniziativa pilota che speriamo di riproporre anche i prossimi anni. I commercianti si sono messi in gioco organizzando aperitivi, dj set e offerte commerciali".

Il programma è quanto mai vario. In via Carbonari il Mav Concept Store organizza un Dj set dalle 17 alle 21. Nell’angolo tra le vie Zeffirino Re e Fantaguzzi, dalle 20.30 alle 23 è previsto un altro Dj Set offerto dalle attività della via. Al numero 15 di via Fra Michelino, Carol Rinaldini vi aspetta nel suo studio di consulenza d’immagine e colori sensoriali, per una mostra di quadri. Sarà possibile fare un ritratto dal vivo, effettuare un servizio di trucco e realizzare foto ritratti dalle 16.30 alle 22. Babbi Caffè e la Tazza D’oro in corso Giuseppe Mazzini 3, dalle 18.30 alle 19.15 e dalle 21 alle 21.45 ospitano il duo The Andy Macfarlane Two Man Orchestra. Per i più golosi sarà presente il carrettino della cioccolata calda. Parciocal Dolciumi, Caffè Centrale, Mabù, Silted Industree in via Giuseppe Mazzini 23 propongono un dj set dalle 21 alle 23.

Presso Mythos’s in via Zeffirino Re 9, in collaborazione con Lakshmi Cristalii, sarà presente un’esposizione di gioielli, incensi e profumazioni. Da Basedodici Cesena, in corso Sozzi 68, Djset dalle 19.30 alle 23, presentazione nuova collezione e aperitivo, mentre sempre in corso Sozzi al 55, davanti alla oreficeria Elisabetta Ferri, Tela Imp Band si esibirà dalle 19.30 alle 21. Infine il Drago Blu aspetta le bambine e i bambini per regalare loro un palloncino al Punto di Ascolto di Confcommercio cesenate in via Zeffirino Re 33, dalle 17. In Piazza della Libertà invece sarà attiva la pista di pattinaggio.