Due eventi al Circolo Nautico

Doppio appuntamento al Circolo Nautico Cesenatico. Oggi con ritrovo alle 9.30 nella sede in via Magrini, si terrà la ’Veleggiata per chi non vede con gli occhi’; l’iniziativa, dedicata alle persone non vedenti e ipo vedenti, è organizzata assieme al Lions Club Cervia Ad Novas ed al Lions Club Cesena. Domani si disputerà il Trofeo Veleggiata Lions Club Cesena Croce Rossa Italiana, una veleggiata a vele bianche nel tratto di mare antistante il Porto Canale di Cesenatico per imbarcazioni d’altura cabinate e barche a vela da diporto, in abbinamento al Trofeo Paolo Barozzi - Endas già in calendario sempre domenica 11 giugno. Le quote d’iscrizione raccolte saranno devolute al Comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana per aiutare le persone che hanno subito gravi danni a causa dell’alluvione. Il premio per il Trofeo Challenge Paolo Barozzi sarà assegnato al primo classificato nella categoria più numerosa mentre il Trofeo Lions Club Croce Rossa Italiana Lions analogamente al primo della classe di barche ’Lions’ più numerosa.

Giacomo Mascellani