Gymnastic Team, 5° posto da incorniciare

Si era partiti temendo di incappare nella retrocessione, si è arrivati alla fine mettendo in archivio un quinto posto alle Final Six della serie A1 di ginnastica artistica. Il cammino del Gymnastic Romagna Team si è concluso a fine maggio con le semifinali disputate a Napoli e nelle quali la squadra cesenate presieduta da Corrado Maria Dones non è riuscita ad andare oltre il terzo (e ultimo) posto nel suo raggruppamento, classificandosi dietro alla Virtus Pasqualetti di Macerata e al Giovanile Ancona.

"Purtroppo - è l’analisi del presidente Dones - il nostro prestito spagnolo Nestor Abad è incorso in tre cadute (corpo libero, cavallo con maniglie e sbarra) pregiudicando così la possibilità della squadra di conquistare l’accesso alla finale a tre. Lo scudetto è stato vinto dalla Virtus Pasqualetti Macerata e la nostra squadra alla fine si è classificata al quinto posto".

Un risultato comunque importante perché, seppur inferiore al terzo gradino del podio conquistato lo scorso anno, è arrivato al termine di una stagione sofferta e complicata enormemente dagli infortuni di un gruppo che, se fosse stato completamente al meglio della condizione fin dall’inizio, con ogni probabilità si sarebbe tolto soddisfazioni maggiori.

Ci sono comunque tante e validissime ragioni per festeggiare, cosa che la società ha fatto martedì sera al ristorante Rugantino, organizzando la premiazione delle due squadre (del sodalizio fa infatti parte anche la compagine femminile targata ‘Renato Serra’ e anch’essa impegnata in serie A1, torneo nel quale si è salvata in rimonta, conquistando l’ottavo posto) alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Cesena Christian Castorri e del responsabile Coni cittadino Armando Strinati.

Per l’occasione il Comune ha premiato Chiara Barzasi e Lorenzo Tomei rispettivamente medaglia d’oro a squadre ai campionati europei juniores a Monaco di Baviera e bronzo ai campionati mondiali sempre juniores ad Antalia. Lorenzo Tomei Lorenzo e il suo istruttore Roberto Germani, insieme al presidente Corrado Maria Dones (quest’ultimo in qualità di presidente della Fgi Emilia Romagna), sono poi stati accolti il 31 maggio nientemeno che a Palazzo Chigi dal Ministro dello Sport Andrea Abodi. In quell’occasione sono state anche premiate la squadra senior maschile che ha vinto gli europei ad Antalia e la squadra junior terza classificata ai mondiali di cui ha fatto parte Lorenzo Tomei.

Luca Ravaglia