Blengini: "Siamo tra le prime tre teste di serie per i quarti di finale: missione compiuta"

Cala il sipario sulla prima fase della massima competizione continentale e i 16 punti sui 18 potenziali (unico neo il ko 3-2 di una settimana fa in Romania con l’Arcada), uniti ai risultati che arrivano dagli altri palas, danno alla Lube la certezza della qualificazione ai quarti come una delle tre migliori leader. Ben fatto. Dopo 3 eliminazioni di fila proprio ai quarti di finale, stavolta si deve andare avanti assolutamente.

A fine match apre le interviste il capitano, Luciano De Cecco: "Oggi vado a casa contento. Abbiamo giocato una bella partita mettendo in campo il frutto dell’allenamento svolto in questi giorni. Non sono state settimane facili, però dobbiamo andare avanti. Domenica ci aspetta una sfida importante e questa vittoria ci dà morale per affrontarla al meglio. Speriamo di lottare con tutte le nostre forze contro l’Allianz Milano".

Il tecnico Gianlorenzo Blengini analizza così l’affermazione: "Siamo tra le prime tre teste di serie in Champions, quindi per adesso la missione è compiuta. C’è stato da stringere i denti in alcune partite del girone, ma penso che la squadra abbia affrontato la sfida con serenità che è la cosa più importante. Fondamentale per noi che non manchino fiducia, serenità e autostima perché tutte le partite presentano questo tipo di problematiche. In allenamento cerchiamo di creare situazioni di stress per abituarci a viverle. Sì è visto infatti che stasera i ragazzi se le aspettavano e hanno fatto una prova di volontà con poche sbavature. Una prestazione importante anche in chiave fiducia. Le squadre vivono di equilibri che sono anche mentali non solo tecnici".

Andrea Scoppa