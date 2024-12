Tentato furto in azienda, ladri messi in fuga

Civitanova, 28 dicembre 2024 – Forzano la porta di ingresso di una azienda, ma scatta l’allarme. Tentato furto nel pomeriggio dell’altro ieri all’interno di una ditta di componenti che si trova in via Vincenzo Breda, nella zona industriale A di Santa Maria Apparente a Civitanova.

L’allarme è scattato intorno alle 17.40 quando ignoti hanno cercato di intrufolarsi nei locali dell’azienda, in cerca di qualcosa di valore da portare via, dopo aver danneggiato la porta. Una volta riusciti a entrare, però, i malintenzionati hanno dovuto fare i conti con il sistema di allarme, che è collegato al telefono del proprietario dell’azienda. L’allarme ha cominciato a suonare e, subito dopo la segnalazione da parte del titolare dell’azienda, si sono precipitati sul posto gli agenti del commissariato di polizia.

I ladri, temendo di essere colti con le mani nel sacco, hanno preferito desistere e sono scappati via prima che arrivassero le pattuglie, facendo perdere le loro tracce nel giro di pochissimo tempo. Per fortuna comunque non sono riusciti a portare via nulla.

Una volta arrivati sul posto gli agenti del commissariato di polizia hanno condotto il sopralluogo di rito, trovando la porta dell’azienda visibilmente danneggiata. Ora le indagini sono in corso per risalire agli autori del tentato furto. Saranno esaminati anche i filmati delle telecamere, alla ricerca di indizi che possano servire a individuare i malviventi.