Un ghiotto turno infrasettimanale. Lube: quarto posto da consolidare

Dall’aeroporto di Bologna la Lube è volata in Sicilia e oggi proverà a spiccare il volo anche in classifica, approfittando della gara contro la Farmitalia Catania fanalino di coda. Alle 20.30 si gioca il penultimo turno infrasettimanale e i vice campioni d’Italia scendono in campo al PalaCatania, nella tana degli etnei che la scorsa stagione festeggiavano l’ascesa in A2, salavo ritrovarsi poco dopo direttamente in SuperLega complice la rinuncia di Vibo. L’aver dovuto fare tardi e di fretta una rosa per la A1 ha causato tante criticità ai catanesi che, dopo aver vinto alla seconda giornata contro Cisterna, poi hanno sempre perso: 13 ko di fila. E ben 3 allenatori cambiati, due e mezzo diciamo perché Kantor, artefice della promozione, ha rotto in pre-season, ad inizio 2024 è stato esonerato Douglas Silva (poi approdato a Pineto) e adesso alla guida c’è il vice Bua.

Reduce dal successo 3-2 su Milano e vittoriosa già all’andata 3-0 in 79’ più per demeriti ospiti che per meriti propri, la Lube sa che questo 16° turno è ghiotto ghiotto. Un’occasione per consolidare il 4° posto appena conquistato in solitario a quota 27 punti (tanto più che Milano è di scena a Trento) e magari per sognare di rosicchiare qualcosa a Piacenza che gioca a Cisterna. Sarà una prima volta assoluta in Sicilia, Catania infatti è tornata in A1 dopo 26 anni. Curiosità, è comunque l’unica società di tutto il meridione capace di vincere uno scudetto, accadde nel 1978. Adesso, come detto, è ultima e staccata, appena 4 punti contro gli 11 di Padova e Taranto e tutto lascia pensare che retrocederà. Comunque, i siciliani stanno giocando con dignità, tanto che nelle ultime 3 uscite hanno sempre strappato un set e contro Piacenza hanno rischiato di acciuffare il tie-break. Il terminale offensivo è Buchegger, bomber della SuperLega per punti/set che ne ha messi 29 domenica contro Verona. In regia c’è Orduna. Dopo la grave perdita di Manavi infortunatosi, Massari ha raggiunto un altro ex biancorosso, Randazzo.

La Lube invece ha tutti a disposizione. Bottolo con buone prestazioni si è candidato al sestetto, ma è probabile che Blengini vada ancora con Zaytsev, tanto più che Civitanova non partecipando alla Final Four (nel weekend) di Coppa Italia non rigiocherà fino a domenica 4 febbraio.

Le probabili formazioni. Farmitalia Catania: palleggiatore Orduna; opposto Buchegger; schiacciatori Massari e Randazzo; centrali Masulovic e Tondo; libero Cavaccini. A disposizione Pierri, Basic, Guarienti, Frumuselu, Baldi, Bossi, Santambrogio. All. Bua. Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

