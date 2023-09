Sergio Sgrilli, uno show su vent’anni di carriera

‘20 in poppa’ è lo show celebrativo dei 20 anni di carriera di uno dei senatori di Zelig, una sorta di Bignami di quasi tutto ciò che è e ha fatto Sergio Sgrilli comico, questa sera alle 21.30 a Enriquez il Messicano a Misano Adriatico (via Conca 6). Ma oltre al comico, sul palco, ci sarà anche lo Sgrilli interprete, musicista, cantautore, attore, autore, narratore; come ama definirsi lui: mente pensante. Un racconto di più di 30 anni, dedicato alla creatività ed a uno stile di vita che Sgrilli definisce: "Sbarcare il lunario al meglio che si può".