Vip Master, tennis e solidarietà Un cast di stelle scende in campo

Quando nacque, nel 1991, l’idea di Mario Baldassari era quella di regalare un momento di svago supplementare alla ‘ricetta’ della vacanza esclusiva di Milano Marittima. Tre decenni dopo, il Vip Master propone lo stesso menù vincente. Con un curriculum, però, di oltre mille personaggi e di 150mila spettatori che – minimo – sono tornati a casa con un sorriso. L’edizione numero 32 del Vip Master – domani e sabato, dalle 20.30, al circolo tennis di Milano Marittima, con ingresso libero – avrà il tradizionale cast di stelle, soubrette, personaggi, attori, politici, sportivi, cantanti. Quest’anno, però, per volere di Mario e Patrick Baldassari, al tema del tennis connesso al divertimento, farà da ‘pendant’, sempre con piglio ottimista, il tema della solidarietà nei confronti dei cittadini della Romagna colpiti dall’alluvione di maggio.

Ieri è stato comunicato il cast del Vip Master 2023. Sul centrale del circolo tennis tornerà a esibirsi Valeria Marini. La soubrette e attrice capitolina è talmente affezionata a questo evento che ha meritato sul campo il titolo di madrina. Con lei, anche Francesca Cipriani, Sarah Altobello (Gf Vip 7), Mila Suarez, Nikita Pelizon, Maria Laura De Vitis (La Pupa e il Secchione 2022 e Isola dei famosi 2022), Elisa Mazzucchelli miss motori, Ursula Bennardo e Oriana Marzoli. Al morale della truppa penseranno Gene Gnocchi, Massimo Boldi, Gimmy Ghione e Paolo Conticini. Il mondo della musica sarà rappresentato dai tre tenori de Il Volo, poi Raffaello Bellavista, Andrea Mingardi e i rapper Lollo G e Moreno Donadoni. Presenti anche i modelli Luca Onestini, Luca Vetrone (Isola dei famosi 2023) e Costantino Vitaliano; gli sportivi Davide Cassani, Arrigo Sacchi, Katia Serra, Evaristo Beccalossi, Umberto Crocetti, Paolo Pambianco, Sossio Aruta. E poi ancora i giornalisti Bruno Longhi, Giulia Ronchi, Paolo Brosio, G.B. Olivero, Alessandro Cecchi Paone, Paolo Bargiggia, Edoardo Raspelli, Giuseppe Tassi e Beppe Boni; il politico Antonio Razzi, ma anche Federico Fashion Style.

Fra le caratteristiche del Vip Master c’è la trasversalità degli ospiti. In questo modo, si intercettano tutti i target, compresi quelli giovanili. È il caso di Giovanni Cricca, diciannovenne cantante riccionese, protagonista di Amici, ma anche dell’aiuto dato ai cittadini di Cesena e Faenza nei giorni tragici dell’alluvione. Esserci non è mai banale. Qualcosa di particolare succede sempre. Del resto, basta guardare il libro delle presenze per capire che, le possibilità, sono altissime: dai vincitori della prima edizione (Antonio Cabrini-Eros Ramazzotti) ad Alberto di Monaco, Franco Nero, Piero Chiambretti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti, Gianni Rivera, Anna Falchi, Victoria Silvstedt, Walter Nudo, Nina Moric, il principe di Savoia Emanuele Filiberto, Morgan, Elisabetta Gregoraci, Marco Pantani, Arrigo Sacchi e Christian Vieri.

