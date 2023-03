Aggressione Ascoli, inseguono con l’auto un uomo, lo bloccano e picchiano: tre arresti

Carabinieri (immagine di repertorio)

Ascoli, 17 marzo 2023 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, insieme ai colleghi della Compagnia e della Stazione, hanno arrestato due uomini e una donna (quest’ultima è ai domiciliari), ritenuti responsabili di un’aggressione che ha causato lesioni superiori ai 40 giorni ad un 46enne di Castel di Lama. Il fatto risale al 19 ottobre 2022. Gli arrestati avrebbero inseguito e quindi bloccato il 46enne mentre viaggiava a bordo della propria auto e di averlo colpito al volto, verosimilmente anche con un bastone e quindi con calci e pugni anche mentre era caduto a terra, provocandogli delle lesioni gravi che vanno dalla frattura scomposta della mandibola e del naso, alla rottura di diversi denti con conseguente indebolimento permanente dell’organo della masticazione.

Dalle indagini è emerso che l’aggressione sarebbe maturata per futili motivi, riconducibili a un episodio avvenuto qualche anno prima, allorquando la donna indagata sarebbe stata morsa da un cane di proprietà della vittima, vicenda per la quale, peraltro, vi era già stato un risarcimento ed era in corso una causa civile.

Gli arrestati devono rispondere dei reati di lesioni personali aggravate, violenza privata e rapina aggravata. Nella tarda serata di ieri, quindi, dopo la notifica del provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, i due uomini arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto, mentre la ragazza è stata sottoposta agli arresti domiciliari.