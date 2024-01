Rarissimo codice dei Montefeltro battuto all'asta a Milano

Urbino, 25 gennaio 2024 – Un antico codice del Rinascimento urbinate va all'asta: Il Ponte Casa d’Aste lo batterà a milano il 27 febbraio. Si tratta del cosiddetto Codice Santini. Questo sublime manoscritto urbinate del Quattrocento divenuto, nel 2012, patrimonio culturale dallo Stato italiano sarà battuto nell'asta di Libri antichi e d'artista del 27 febbraio 2024.

Un'opportunità straordinaria per entrare in contatto con un tesoro culturale di inestimabile valore e conoscerne i suggestivi contenuti, oltre alla mirabile composizione su pergamena. Magistralmente illustrato e redatto presso la corte feltresca, con il fine di glorificarne l’egemonia in materia di macchine civili e militari, è arrivato ai giorni nostri, attraversando oltre cinque secoli, conservato in eccezionali condizioni nella rara ed elegante legatura coeva.

Il codice Santini che sarà battuto all'asta

Il Codice Santini è tutt’ora oggetto di studio da parte di numerosi esperti i quali, ancora incerti sull’attribuzione definitiva, risultano uniformemente concordi nell’annoverarlo tra le prime testimonianze di un approccio scientifico allo studio dell’ingegneria e della meccanica, un ramo di ricerche ai tempi accessibile solo a un ristretto cenacolo di intellettuali, tra cui figurano i nomi di grandi maestri come il senese Mariano di Jacopo, meglio noto come il Taccola, Francesco di Giorgio Martini, che proprio a Urbino fu ideatore dei disegni preparatori alle settantadue formelle del 'Fregio dell’Arte della Guerra' e il leggendario Leonardo da Vinci. Appartenuto con certezza alla biblioteca Ducale di Urbino, in quanto inserito nell’ultimo inventario redatto da Francesco Scudacchi nel 1632, il Codice Santini è l’unico fra i manoscritti urbinati a non essere stato incluso nella Biblioteca Apostolica Vaticana nel 1657, ma ad essere rimasto stabilmente nel territorio nel quale ha avuto origine. il codice è stimato tra i 380.000 e i 450.000 euro e, per l'unicità dell'evento, Il Ponte Casa d’Aste lo metterà in esposizione il 23, 24 e 25 febbraio nel Salone dei Cesari a Palazzo Crivelli, a Milano.