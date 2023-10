Federico Marchetti, il libro e l’intelligenza artificiale: “Cambierà il mondo più dell’e-commerce”

Bologna, 30 ottobre 2023 – Federico Marchetti (video) non avrebbe mai pensato di scrivere un libro. Eppure, il fondatore di Yoox Net-A-Porter Group ha deciso di raccontare il suo “sogno americano, tutto italiano” attraverso il libro "Le avventure di un innovatore", presentato questo pomeriggio nella sede di Confindustria Emilia.

Romano Prodi, Federico Marchetti, Monica Maggioni e Tiziana Ferrari (foto Schicchi)

Sono tanti i temi presenti dell’opera che hanno alimentato l’incontro moderato dalla giornalista Monica Maggioni e introdotto dall’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi. Partendo proprio da Yoox – fondata a Bologna da Marchetti nel 2000 e da cui nel 2021 è uscito per dedicarsi a progetti di moda sostenibile –, la persona che – secondo il New York Times – ha portato la moda sul web, sostiene di non aver “mai avuto l'idea di ‘possedere’ l'azienda ma mi sono sempre concentrato sul costruire qualcosa che rimanesse nella storia".

Proprio a causa dei tanti rischi presi e dei tanti errori commessi, causati “dal mio temperamento troppo romagnolo”, Marchetti dedica questo libro ai giovani, invitandoli a viaggiare e “a non aver paura, perché il futuro è solo loro”.

L'imprenditore romagnolo, nato a Ravenna, ha vissuto anche momenti da “o la va o la spacca”. Dall'invito a casa di Bill Gates negli Usa, a cui ha regalato un cofanetto di "Amarcord" di Fellini, a quando ha consegnato in Scozia – cercando di essere ironico – no strizza dentifricio a Re Carlo III.

Proprio con l'attuale Re d'Inghilterra, che quest’anno lo ha invitato all’incoronazione, si è creato un rapporto speciale e ora Marchetti lo definisce "un pioniere della sostenibilità. Attraverso la nostra task force globale sulla moda sostenibile (di cui Marchetti è a capo; ndr), stiamo portando progetti concreti per accelerare il processo di sostenibilità, migliorando così il futuro del mondo”.

L'ex amministratore delegato del primo "unicorno" d'Italia, in conclusione, si è detto ottimista sull'intelligenza artificiale: “L'Ai cambierà di più di quanto ho fatto io con l'e-commerce in 20 anni. Va però equilibrata e questo noi umani lo facciamo con degli aggiustamenti che ci fanno continuare ad esistere".

Ai tanti ragazzi presenti in sala, Marchetti dice "di non avere paura, perché il futuro può essere solo migliore, anche grazie a loro che sicuramente faranno meglio della mia generazione”. Anche il professor Prodi ha elogiato il “grande merito” di Marchetti di aver capito che “per fare in modo che la sua impresa si ingrandisse dovesse perdere la maggioranza”. “Imprese adatte a fare un'operazione per far crescere Yoox in Italia non c'erano”, ha sottolineato Prodi