Gran Sasso, riprendono le ricerche: si tenta con l’elicottero per trovare gli alpinisti romagnoli

Rimini, 26 dicembre 2024 – Un sole livido si leva a Campo Imperatore da dove oggi si spera di potere ricominciare le ricerche di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo (in provincia di Rimini) dispersi sul Gran Sasso. Le loro ultime notizie risalgono a domenica sera: in una telefonata disperata hanno spiegato a fatica che erano scivolati in un canalone mentre scendevano lungo Direttissima del Corno Grande. La caduta li ha allontanati, è andata dispersa parte dell’attrezzatura tecnica e la difficoltà di parola lasciava trasparire un principio di assideramento. Da allora, il silenzio e la bufera.

Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, di 48 anni, i due alpinisti di Rimini dispersi emiliani sul Gran Sasso a quota 2.700 metri

I soccorritori sono riusciti a raggiungere il bivacco invernale del rifugio Duca degli Abruzzi di Campo Imperatore a 2.100 metri di quota, da dove contavano di partire per le operazioni di recupero, ma le proibitive condizioni meteo hanno bloccato anche loro, per fortuna all’interno del rifugio. Ieri, dopo una giornata di Natale trascorsa a spalare neve sotto raffiche di vento che hanno raggiunto i cento chilometri all’ora, sono riusciti finalmente a riparare la funivia a tornare a valle.

Oggi sperano di riuscire a partire verso il canalone della Direttissima dove Luca e Cristian sono precipitati, ma il primo approccio verrà tentato con il sorvolo in elicottero della zona da dove si è levato l’ultimo Sos. Nella giornata di oggi si escludono, infatti, eventuali tentativi via terra: il rischio valanghe è infatti marcato (rischio 3 su una scala di 5) e questo non permette agli uomini del del Soccorso Alpino di operare in sicurezza con sci o ramponi ai piedi. Nel primo pomeriggio dovrebbe essere possibile un sorvolo in elicottero dell'area in cui dovrebbero trovarsi i due alpinisti.

Cos’è successo

Cristiano Gualdi, 48 anni, e Luca Perazzini, 42, sono partiti per una delle loro escursioni in montagna sabato 21 dicembre e avrebbero dovuto rientrare domenica sera. Stavano scendendo lungo la Direttissima che scende dal Corno Grande quando sono stati investiti dal maltempo e, intorno a 2.700 metri, sono scivolati nella Valle dell’inferno. In serata, sono riusciti a dare l’allarme comunicando la loro approssimativa posizione.

Pare anche che uno dei due alpinisti nel cadere abbia perso alcuni degli indumenti e lo zaino, rimanendo così ferito tanto che, raggiunto con grande difficoltà tramite il numero di emergenza, avrebbe avuto già nella serata di domenica serie difficoltà nel parlare. Indizio secondo i soccorritori di un principio di assideramento. "La situazione è complicata. Soprattutto per il rischio di ipotermia" hanno detto i soccorritori.

Chi sono

Gualdi e Perazzini, amici da tanti anni, vivono entrambi a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Condividono la passione per la montagna e per le escursioni nella natura.

Perazzini, che risiede nella frazione di San Vito, lavora come elettricista per la Nuova Cei, un’azienda di Santarcangelo. Gualdi, 48 anni, è invece il titolare della Top Infissi di Savignano sul Rubicone nel Cesenate.