Le ultime notizie sugli alpinisti dispersi sul Gran Sasso. Nuova spedizione

L’Aquila, 27 dicembre 2024 – “Una finestra climatica migliore, per questo siamo pronti a partire per un nuovo sorvolo con elicottero e antenna Recco”. A parlare è Daniele Perilli, presidente del Soccorso alpino e speleologico e ‘la spedizione’ riguarda la ricerca dei due alpinisti romagnoli dispersi sul Gran Sasso, Cristian Gualdi, 42 anni, e Luca Perazzini, 48 anni, scomparsi da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone mentre scendevano dalla Direttissima al Corno Grande sul Gran Sasso.

I soccorritori non si sono mai fermati (meteo permettendo) da domenica, quando è arrivata l'ultima disperata richiesta di aiuto da parte dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso (nella foto al centro Cristina Gualdi e Luca Perazzini)

Meteo finalmente favorevole

"È la prima vera giornata di bel tempo. Per questo faremo il possibile – spiega Perilli – saranno una trentina i soccorritori impegnati sul Gran Sasso anche da terra”. Ieri, giovedì 26 dicembre, nonostante il pericolo marcato valanghe e delle condizioni meteo non buone, quattro finanzieri del soccorso delle Fiamme Gialle erano riusciti a raggiungere Vallone dell'Inferno, luogo dell'ultima disperata richiesta d’aiuto dei due alpinisti romagnoli, senza però trovare traccia, almeno in superficie, dei dispersi.

Funivia riaperta verrà impiegata solo per i soccorsi

Oggi la funivia del Gran Sasso riapre dopo il maltempo dei giorni scorsi ed è dedicata solo agli operatori dei soccorsi; nel sorvolo dell'area è utilizzato un dispositivo Sonar Recco già utilizzato nel febbraio 2021 sul Monte Velino per la ricerca di un gruppo di escursionisti dispersi sotto una valanga.

Colombo (FdI): “Col fiato sospeso per i nostri due alpinisti romagnoli”

“Restiamo con il fiato sospeso in attesa di notizie dai soccorsi per i nostri due alpinisti romagnoli – dice in un comunicato il deputato di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo -. La loro passione per la montagna li ha portati in un'impresa che ora richiede tutto il nostro pensiero e supporto. Un sentito ringraziamento va al gruppo della Guardia di Finanza del nucleo di soccorso alpino dell'Arma de L’Aquila, che è impegnato con determinazione e coraggio nelle operazioni di salvataggio. Siamo grati anche a tutti i soccorritori e ai tecnici che, con professionalità e dedizione, stanno facendo il possibile per riportare i nostri concittadini sani e salvi. Alla famiglia di Luca e Cristian, che in questo momento vive un'incertezza dolorosa, voglio esprimere tutta la mia vicinanza. Confido nelle capacità delle nostre forze dell'ordine e nei team di soccorso, certi che faranno tutto il possibile per affrontare questa situazione difficile con la massima competenza".