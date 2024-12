Il dolore di amici e colleghi degli alpinisti dispersi: “Speriamo nel miracolo”

Rimini, 27 dicembre 2024 – “Ogni ora che passa, le speranze di trovare Luca e Cristian vivi si affievoliscono. Ma noi vogliamo continuare a sperare nel miracolo”. La voce di Fausto Bertozzi, uno dei titolari della Nuova Cei di Santarcangelo, l’azienda specializzata in impianti elettrici dove lavora Luca Perazzini, è rotta dall’emozione.

Ancora sospese le ricerche dei due alpinisti sul Gran Sasso; nel riquadro, gli escursionisti Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni

È difficile trovare le parole. E allora “non rimane che sperare”. Per Bertozzi e gli altri soci e i dipendenti della ditta, “Luca non è un semplice collega. È uno di famiglia. Lavora insieme a noi da 23 anni”.

Lunedì 23 dicembre era in programma, alla sera, la tradizionale cena degli auguri della Nuova Cei prima della chiusura per le vacanze di Natale. Ma poche ore prima, al mattino, i famigliari di Luca Perazzini, 42 anni, hanno telefonato in azienda per dare la notizia ai titolari e ai colleghi. “Siamo tutti scossi da questa vicenda – continua Bertozzi – Conosciamo molto bene anche Cristian Gualdi”. Che di anni ne ha 48, 6 più di Luca, ed è il titolare della Top Infissi, azienda di Savignano che realizza porte e finestre. Luca e Cristian, entrambi di San Vito, “sono grandi sportivi – raccontano gli amici – Insieme in questi anni hanno compiuto tante imprese in montagna”. Insieme sono saliti, in passato, anche sul Monte Bianco e sul Monte Rosa. “Due esperti alpinisti – assicura chi li conosce bene – e due ragazzi d’oro”.

Cristian Gualdi aveva da poco inaugurato la nuova casa. Luca, nel 2020, aveva aiutato la mamma ad aprire un negozio, il Vanilla a Cesena. Tutta la comunità di Santarcangelo in queste ore si è stretta intorno alle famiglie dei due alpinisti. A Santarcangelo e San Vito, durante le messe di Natale e anche ieri, don Davide Arcangeli e don Giuseppe Bilancioni hanno pregato più volte per i due giovani dispersi, da domenica, sul Gran Sasso. “In queste ore terribili, preghiamo per Luca e Cristian affinché possano essere ritrovati sani e salvi”, ha ripetuto ieri don Arcangeli dall’altare.

Le speranze sono appese a un filo. Ma gli amici pregano per loro e sperano. Luca è un ragazzo molto scrupoloso e determinato, nel lavoro così come nella vita. Lui e Cristian sono due persone speciali – raccontano ancora gli amici – Due ragazzi che amano e rispettano la montagna”.