Lunedì in piazza. Serena Bortone col suo libro

Sarà Serena Bortone la prossima ospite di ’Incontri capitali’: la giornalista, autrice e conduttrice televisiva è attesa a Pesaro lunedì 29 aprile per presentare il suo romanzo d’esordio "A te vicino così dolce" (Rizzoli) in dialogo con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica (Alusfera di piazza del Popolo alle 18.30). Bortone, reduce proprio in questi giorni dalle polemiche seguite alla decisione della Rai di cancellare il monologo di Antonio Scurati previsto nella trasmissione ‘CheSarà’ da lei condotta, esordisce nel romanzo con una storia tenera e al tempo stesso coraggiosa che ci parla d’amore e d’amicizia in quella stagione della vita nella quale i sentimenti sembrano prevalere su tutto. La vicenda è ambientata a Roma alla fine degli anni Ottanta, quando Internet in Italia ancora non c’era e le informazioni transitavano soltanto attraverso le chiacchiere o i libri. Al centro, l’amicizia tra Serena e Vittoria e ciò che succede nella loro vita nel momento in cui irrompe, decisivo e devastante, l’amore. Quando Vittoria e Paolo si innamorano, Serena avrà il difficile compito di scoprire la verità su di lui, in una contrapposizione tra vittime e carnefici che scardinerà ogni certezza. Tra colpi di scena e tradimenti, complicità, illusioni e traumi, Bortone ci restituisce il racconto di un’epoca e il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere.

Gli appuntamenti di ‘Incontri capitali’ proseguiranno poi martedì 30 aprile con la lectio magistralis di Sandra Mazzoli, microbiologa e virologa sul tema ‘Microbiomi e microbiota nell’evoluzione umana’ (Pesaro, Alusfera di piazza del Popolo alle ore 18.30). La rassegna è promossa da Pesaro Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con Passaggi Cultura. Tutto il programma su Pesaro2024.it.