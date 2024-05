Alluvione un anno dopo, il docufilm del Carlino. Ecco cinema e date

Bologna, 11 maggio 2024 – Manca meno di una settimana al debutto nelle sale del docufilm ‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’, realizzato dai cronisti del Resto del Carlino . Un reportage durato un anno tra le famiglie sfollate della Romagna e diventato ora un documentario (ma non solo) che verrà proiettato per la prima volta giovedì 16 maggio alle 18 al Cinema Modernissimo di Bologna. Il docufilm farà tappa poi in tutta la Romagna, a maggio, sempre con proiezioni gratuite ma per le quali è necessario prenotare il posto.

Il calendario e come prenotarsi

Il 20 maggio a Lugo nel salone estense della Rocca; il 22 a Ravenna al cinema Mariani; il 23 a Imola al cinema Centrale; il 27 a Faenza al cinema Sarti; il 28 a Cesena al cinema Eliseo; il 29 a Forlì al cinema Astoria. L’inizio delle proiezioni sarà sempre alle 21, per prenotare il posto fino a esaurimento è necessario accreditarsi online all’indirizzo www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo.

Ogni venerdì una puntata del podcast sull’alluvione

‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ è un documentario e podcast sulle terribili inondazioni a maggio di un anno fa in Romagna, prodotto da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino , con il sostegno de la BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna. La regia è di Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo, le musiche originali sono di Marco Reno Solferini, per una durata totale di 60 minuti. Inoltre, ogni venerdì uscirà anche una puntata del podcast sull’alluvione. Per ascoltarlo basta navigare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione streaming, da Apple a Google Podcast, fino a Spotify. E troverete anche un canale con tutti i materiali all’indirizzo: ilrestodelcarlino.it/specialealluvione.