Lucio Dalla, Nina Zilli conduce la serata di festa per ricordarlo

Bologna, 1 marzo 2024 – Lucio Dalla morì il 1° marzo 2012, a 69 anni, a Montreux. Dunque oggi sono esattamente 12 anni senza questa voce inconfondibile e libera. Ma un artista si omaggia celebrando la sua eredità, e quella di Dalla è sterminata. Per questo è nata ‘Ciao. Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’ che, arrivata alla sua seconda edizione, vedrà il suo clou lunedì 4 marzo (data del compleanno dell’artista) al teatro Celebrazioni di Bologna. Realizzata con la direzione artistica di Massimo Bonelli di ICompany, la mediapartnership di QN, e in collaborazione con il Comune, è il cuore delle iniziative promosse dalla Fondazione Dalla per sostenere le tante forme di creatività.

Sarà Nina Zilli a condurre la serata del 4 marzo ’Ciao. Rassegna Lucio Dalla’

La serata sarà condotta da Nina Zilli e andrà in onda con uno speciale il 6 aprile in seconda serata su Rai1 e in simulcast su Rai Radio2. Un artista si celebra facendo festa, si diceva, e questo vuole fare l’evento al Celebrazioni: una festa alla musica, alla fantasia, all’arte che sa stupire. Sul palco si saranno i vincitori dei ‘Ballerini Dalla 2024’ , il premio che prende il nome dalla celebre canzone ‘Balla balla ballerino’ .

Quest’anno sono Daniela Pes e Calcutta (vincitori a parimerito per la categoria ‘artista’), Madame (categoria ‘canzone’ con ‘Il bene bel male’), Dardust (producer/talent scout), Brunori Sas (colonna sonora per ‘La vita com’è’), i Pinguini Tattici Nucleari (premio alla carriera).

Poi il premio al progetto che va a ‘DallAmeriCaruso. Il concerto perduto’ di Walter Veltroni, che recupera le immagini originali del concerto di Dalla al Village Gate di New York del 1986. Allo scrittore Enrico Brizzi va il riconoscimento speciale di QN-il Resto del Carlino) mentre Banca di Bologna premia il regista Yuri Ancarani, da sempre molto attento al rapporto tra suono e immagine.

Ma l’altro fronte importante delle iniziative è ‘Ciao Contest. La musica di domani’: la giuria composta da Massimo Bonelli, Antonio Filippelli, Carlo Pastore, Marco Missiroli, Nina Selvini, Silvia Danielli e Valerio Baroncini ha premiato Giglio per la categoria artista e See Maw per la categoria producer. Anche Miglio e Francesco Faggi, vincitori della prima edizione, ritorneranno sul palco con i migliori classificati del 2023, Nervi, Edgar Allan Pop e Obi, per condividere il percorso artistico dell’ultimo anno.

I biglietti per la serata del 4 marzo sono ancora disponibili a questo link e naturalmente alla biglietteria del Teatro Celebrazioni.

Gli eventi proseguono il giorno dopo, 5 marzo, quando sarà la Casa di Lucio ad aprire le sue porte alla Rassegna accogliendo gli artisti che avranno ricevuto il prestigioso Ballerino Dalla 2024. I vincitori si incontreranno e si racconteranno immersi nell’energia del mondo di Lucio, nei suoi interessi e nelle sue passioni che la casa, in cui per tanto tempo ha vissuto e lavorato, ricorda e restituisce. Si ricorda però che questo evento è a porte chiuse.

È anche il momento di ricordare i 40 anni della pubblicazione di ‘Viaggi Organizzati’, uno degli album più originali della vasta produzione di Lucio Dalla. Per l’occasione la Fondazione, presieduta da Andrea Faccani e con la partnership di Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line (la storica etichetta dell’artista) hanno voluto dare questo titolo a tutto il programma di iniziative che toccheranno varie realtà bolognesi, dagli incontri in università fino ai laboratori della Fondazione policlinico Sant’Orsola. Insomma una memoria, certamente, di un artista scomparso troppo presto, ma soprattutto un modo per mantenere vive le tracce ha lasciato.