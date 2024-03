8 marzo: come far durare la mimosa? I consigli per conservarla

Bologna, 8 marzo 2024 - Nella Giornata internazionale delle donne parte la caccia al fiore simbolo, la mimosa. Secondo una stima di Coldiretti, durante la giornata di venerdì 8 marzo saranno in vendita oltre 1,5 chili di mimose Made in Italy, da regalare alla propria partner, a una familiare, a un'amica o una collega in un periodo contraddistinto, inoltre, dalla lotta alle disparità e alle violenze di genere. Ecco le informazioni utili da sapere su questo fiore dalla simbologia ben precisa , dal prezzo alle modalità di conservazione.

Questa pianta dal fiore giallo particolarmente delicato è divenuta simbolo della Festa delle Donne, poiché abituata a crescere anche in terreni difficili nonostante un'apparente fragilità. La mimosa, tuttavia, non ha soltanto valenza simbolica, ma anche ambientale, essendo coltivata con tecniche eco-compatibili su terrazzamenti altrimenti destinati all'abbandono.

Nel 2024 la fioritura delle mimose ha anticipato i tempi, dato l'inverno dalle elevate temperature. Il clima ha favorito la fioritura in pieno mese di gennaio, circa due mesi in anticipo rispetto alla tabella di marcia, e questo ha costretto vivai e serre a conservare le piante all'interno di frigoriferi.

Come sottolineato da Coldiretti, i prezzi delle mimose variano dai 5 ai 10 euro per i rametti più piccoli, fino a raggiungere gli oltre 20 euro per i mazzi grandi e le piante in vaso. L'associazione consiglia di non recarsi da venditori improvvisati, ma preferibilmente da produttori o dai mercati di Campagna Amica, per sostenere le imprese e il territorio della zona ed eveitare un aumento dell'abusivismo. Si stima che a regalare mimose durante la Festa della donna saranno circa 4 italiani su 10 (40%).

Le foglie di mimosa sono molto delicate. In caso di un contatto o di una temperatura superiore ai 20 gradi, esse tendono a ritrarsi. Il modo migliore, quindi, indicato da Coldiretti per conservare nel modo migliore possibile i rametti di mimosa è quello di tenerli per due ore in acqua pulita, a cui vanno aggiunte due gocce di limone.

Una volta terminato il tempo necessario per la procedura, i rametti vanno posizionati in una zona fresca e umida in penombra, poiché sono soliti a perdere molta acqua tramite la traspirazione ed è facile per questo motivo che possano seccarsi rapidamente.