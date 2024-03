Bollette luce e mercato tutelato: cosa cambia dal 1° luglio in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Bologna, 1 marzo 2024 - Bollette dell'energia elettrica: si cambia. Non dal primo aprile (come sembrava in un primo momento) ma dal 1° luglio, quando avverrà il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Ciò significa che le famiglie - o meglio quelle non vulnerabili - dovranno scegliere un nuovo operatore. Ma tranquilli: chi ha dubbi e, al primo luglio, non avrà ancora deciso a quale operatore affidarsi, verrà automaticamente assegnato al servizio a tutele graduali. Ovvero passerà all’operatore che si è aggiudicato la gara dell’Acquirente Unico.

Energia elettrica: cosa succede nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero

L'Italia è stata divisa in 26 aree, che tramite concorso sono state assegnate a 7 operatori. Per le famiglie nulla cambia, in pratica, nell'erogazione dell'energia elettrica: si riceverà una bolletta intestata all’operatore che ha vinto il concorso al posto della solita di Enel. L’importo della bolletta potrebbe anche scendere, perché gli operatori, per aggiudicarsi i lotti, hanno presentato offerte al ribasso.

In ogni momento comunque, anche dopo il primo luglio, l'utente potrà optare per una proposta di libero mercato.

Uno degli operatori più presenti sarà Hera che si è aggiudicata la gestione di ben 37 province in tutt’Italia. E quante famiglie saranno servite da Hera? “Il numero preciso – dice Marcello Folesani, responsabile marketing strategico di Hera – verrà reso noto solo a ridosso del primo luglio. Possiamo dire che, per le 13 province in Emilia Romagna, Marche e Veneto si parla di circa 500mila utenze. In tutt’Italia copriamo l’energia di circa 1.400.000 nuclei familiari”.

Quanto alla durata del bando di gara, Folesani ricorda che va dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027. “Dopo cosa succederà? Lo decide l’autorità”.

Le province dell’Emilia Romagna

"Hera in particolare in Emilia Romagna è presente nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini”, spiega ancora Folesani.

Le altre province, ovvero Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, saranno servite da Enel Energia Spa.

In questa regione Hera ha fatto l’en plein, aggiudicandosi la gara per tutte le province: Ancona, Pesaro Urbino, Ascoli, Fermo e Macerata

In Veneto Hera si è aggiudicata le province di Padova, Venezia e Rovigo, mentre Verona, Vicenza, Treviso e Belluno passeranno a Enel Energia Spa.

Per una quota di famiglie non cambia proprio nulla: restano in regime di mercato tutelato i cosiddetti vulnerabili, che potranno continuare a essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'Autorità.

Ma chi sono i vulnerabili? Lo spiega sempre Folesani: “Si tratta delle famiglie che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio quelle che percepiscono il bonus per pagare le bollette), chi è in gravi condizioni di disabilità (articolo 3 legge 104/92), i nuclei che hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi e, soprattutto, tutti coloro che hanno più di 75 anni d’età”.