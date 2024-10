Alluvione, non dimentichiamo gli animali

Salve, sono il papà di una ragazzina (Azzurra) che pratica equitazione presso il Centro Ippico Cà Del Rio (Pianoro) e con l'ultima alluvione il nostro maneggio è devastato. Le case degli addetti sono danneggiate, le scorte di cibo per i cavalli sono tutte sotto l'acqua ed il fango, i campi sono impraticabili, nessuno ha posto per ospitare i nostri cavalli. Siamo disperati, andiamo avanti con i nostri sforzi e il nostro volontariato, ma non ce la facciamo più. Chiediamo aiuto perché non sappiamo come fare.

Roberto Esposito

Risponde Beppe Boni

In questi giorni l'attenzione è stata concentrata sui danni che il nubifragio ha provocato verso strutture, case, negozi, agricoltura. Ma anche gli animali hanno pagato un prezzo alto. Molti piccoli animali sono morti per gli allagamenti, altri sono stati salvati in in extremis, altri ancora, come alcuni cavalli nei circoli ippici, sono in difficoltà per la devastazione delle infrastrutture. Cani, gatti, ma anche maiali, caprette, criceti e mucche: tutte vittime incapaci di chiedere aiuto. Anche gli animali hanno una loro dignità. Non dimentichiamoli. Il Centro ippico di Cà del Rio è in difficoltà secondo il racconto dei proprietari dei cavalli e quindi giriamo l'appello a chi può raccoglierlo. Gli animali in balia dell'acqua e del fango sono stati tanti e altrettanti sono stati gli slanci di generosità per portarli in salvo. La cronaca ha raccontato diverse storie a lieto fine. I poliziotti dell’Unità Cinofila hanno sfollato il canile di Sasso Marconi, travolto da fango e acqua. Una frana rischiava di abbattersi sulle bestiole: gli agenti hanno trasferito i cani a Grizzana Morandi. Tutti salvi. In via Andrea Costa, una delle più colpite, gli agenti delle Volanti e del commissariato Santa Viola hanno salvato una gattina rimasta prigioniera in casa. La Cri a Sala Bolognese ha soccorso una famiglia che si era rifugiata sul tetto con al seguito cani, gatti, conigli e caprette.

