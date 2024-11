Fascisti e sfascisti

Il Pd ha ragione, sabato scorso a Bologna è caduto in una trappola. Solo che il governo non c'entra nulla, la trappola gliel'hanno tesa i fascisti neri e gli sfascisti rossi. I primi (CasaPound e soci), travestiti da agnellini, si sono presi carrettate di insulti ma hanno raggiunto lo scopo e, alla fine, hanno cantato vittoria. I secondi (collettivi e antagonisti) hanno fatto quello che fanno sempre: botte alla polizia e a qualche passante. Anche loro, guerriglieri da operetta, hanno raggiunto lo scopo e cantato vittoria. Entrambi giocavano facile, win win, dicono gli inglesi: potevano solo vincere. Così nella bufera è finito il Pd. Colpa della mossa infelice del suo stato maggiore, Schlein in testa, che a un paio d'ore dall'inizio della contromanifestazione dei collettivi, è sceso in piazza schierandosi implicitamente dalla loro parte. E quando quella contromanifestazione è finita come al solito nella violenza, era troppo tardi per chiamarsi fuori. Inevitabili le polemiche del centrodestra e la rabbia dei sindacati di polizia. Il Pd ha replicato dicendo due cose. La prima: CasaPound è fascista. Vero, ma è anche una formazione politica legale. Quindi: o la si mette fuori legge, oppure ha gli stessi diritti degli altri. La seconda: la manifestazione andava fatta fuori dal centro storico. Può darsi, anche se la storia insegna che gli scontri ci sarebbero stati pure in periferia, come è accaduto ad esempio nel 2014, quando i collettivi fecero il diavolo a quattro per respingere Salvini. Ma il vero punto è un altro. Schlein è svizzera di nascita ma bolognese di appartenenza, il sottobosco antagonista cittadino, estremista, intollerate e violento, lo conosce bene: perché persevera nell'errore di non distaccarsene? Al corteo dei collettivi c'erano la vicesindaca di Coalizione civica Emily Clancy e un consigliere di maggioranza: si tratta di ingenuità oppure di contiguità? Siamo di nuovo ai compagni che sbagliano? Quando il polverone si sarà diradato, il Pd dovrebbe riflettere sull'unica morale dell'intera vicenda: offrire una sponda agli sfascisti non giova alla causa antifascista.