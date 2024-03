Il Bologna vola, si ferma la Virtus. Serata di passione per lo sport all’ombra delle Due Torri con il Bologna che sembra non passare mai. Fino al sigillo finale del giovane Fabbian. Gol in pieno recupero, tre punti d’oro e nuova fuga verso un sogno chiamato Champions. Manca Zirkzee, Thiago assembla una squadra diversa da quella che si pensava. Ma ancora una volta ha ragione lui, il tecnico che pensa solo al presente e adesso comincerà a preparare la sfida con la Salernitana. Sarà il primo di aprile, ma il Bologna non vuole pesci né tantomeno scherzi da parte dei campani. Per una Bologna che gode, anche in trasferta – quattromila i tifosi sotto l’acqua in Toscana – ce n’è un’altra che cade, ma esce a testa alta. Non basta la spinta della Segafredo Arena per confezionare il miracolo. Il Real Madrid, campione d’Europa in carica e capolista si conferma fortissimo. E per una Virtus che non trova soluzioni dalla lunga distanza diventa un’impresa impossibile anche se i bianconeri tornano sul -5, 64-69, grazie a una fiammata di Mickey. Ma non c’è tempo per recriminare. Domenica la gara a Pesaro, martedì a Kaunas. Settimana di passione anticipata per la V nera.