Tra Comunali ed Europee, i sondaggi e l’attendismo del governatore

Non ci sono più rendite di posizione. Nel Pd, ma anche negli altri partiti, nemmeno in Fratelli d’Italia. L’elettorato mobile e fluido non perdona e i sondaggi, compreso quello rivelato dal Carlino su Reggio Emilia, non soddisfano nesssuno se non il governatore Stefano Bonaccini. Per quanto possa valere, però, un tasso di fiducia che non porterà al terzo mandato e rischia, anzi, di trasformarsi in fardello in caso di candidatura alle Europee. Fardello. Ecco perché. Il centrodestra usa contro Bonaccini l’attaccamento alla Emilia-Romagna: ci tiene così tanto, dunque non potrà candidarsi. Il centrosinistra stesso (esclusi pochissimi) usa contro Bonaccini l’attaccamento alla Emilia-Romagna: ci tiene così tanto, dunque non potrà candidarsi. Non hanno il coraggio di dirlo pubblicamente, ma non fanno ragionamenti dissimili dal viceministro Galeazzo Bignami. E tutti ( sia Elly Schlein, sia il Governo) non hanno dimostrato grande fiducia nei confronti del presidente, vista com’è andata la partita del commissario post alluvione e del terzo mandato.

Ergo? Bonaccini non deciderà in fretta e fa bene: l’attendismo è sempre stata una sua ‘carta’ e sa che ogni sua mossa sarà criticata. Dunque, meglio cucinare tutti a fuoco lento in attesa di un quadro più definito. Anche perché è già partita, come raccontiamo da tempo, la caccia allo scranno più alto di viale Aldo Moro. Sul fronte del centrodestra, dove si ripongono molte speranze in un nome femminile, bolognese, cattolico e civico (come la ex sottosegretaria apartitica Elena Ugolini) sarà tutta da vedere la partita fra Lega e Fratelli d’Italia. A Ferrara il Carroccio rischia un tonfo pesante e la lista personale del sindaco uscente Alan Fabbri deve rintuzzare la risalita di Fabio Anselmo, che ieri ha riunito davvero molta gente in una terra dove il centrosinistra pareva da encefalogramma piatto. E nelle Marche? Vediamo cosa accadrà al sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che merita un posto al sole nel Pd verso Bruxelles, ma sconta una circoscrizione difficilisssima con Lazio e Toscana.