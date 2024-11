Fac simile e guida al voto a Modena: come vota per le elezioni Regionali

Modena, 16 novembre 2024 – Domenica e lunedì sono 141mila e 524 i cittadini modenesi chiamati a votare per le elezioni in Emilia Romagna. Di questi 68mila e 309 sono maschi e 73mila e 215 femmine. Possono votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto il 18esimo anno di età entro la data delle elezioni. In questa tornata elettorale, i diciottenni che voteranno a Modena per la prima volta saranno 662 in totale, di cui 331 maschi e 331 femmine.

I quattro candidati presidente

Sono quattro i contendenti al ruolo di governatore dell’Emilia Romagna precedentemente svolto da Stefano Bonaccini. Nell’ordine di come compariranno sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, sono: Michele de Pascale, 39 anni, candidato del centrosinistra; Elena Ugolini, 65 anni, appoggiata dal centrodestra; Luca Teodori, 56 appena compiuti, sostenuto da ‘Lealtà, Coerenza, Verità’ e Federico Serra, 33 anni, di Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro.

I candidati all’Assemblea legislativa

Sono 87 i candidati a uno dei 50 posti del consiglio regionale: qui tutti i nomi in lista della provincia di Modena nelle 11 liste a sostegno dei candidati governatori. L’età media dei candidati è 52 anni (il più giovane ne ha 21, il meno giovane 74). In tutta la regione, i candidati sono 547.

Cosa serve per votare

Per consentire la massima partecipazione alle elezioni regionali il Comune ha previsto aperture straordinarie per il rilascio, senza appuntamento, di tessere elettorali o di carte d’identità (nel caso in cui il cittadino non disponga di altri documenti di riconoscimento come la patente di guida o il passaporto). Entrambi sono necessari per esprimere il proprio diritto-dovere di voto.

In particolare, l’ufficio di via Santi 40 osserverà il seguente orario continuato: giovedì dalle 8.45 alle 18, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Tutte le informazioni sono sulla pagina dedicata del sito del Comune di Modena.

Come si vota

Esistono quattro modalità possibili per esprimere la propria preferenza elettorale:

si può votare solo per la candidata o il candidato alla carica di presidente tracciando una X sul rettangolo che riporta il suo nome.

alla carica di presidente tracciando una X sul rettangolo che riporta il suo nome. votare una candidata o candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e anche per una delle liste collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. si può esercitare il voto disgiunto : ossia votare per una candidata o candidato alla carica di presidente (tracciando un segno sul relativo rettangolo) e per una delle altre liste collegate a un altro candidato o candidata (tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste).

: ossia votare per una candidata o candidato alla carica di presidente (tracciando un segno sul relativo rettangolo) e per una delle altre liste collegate a un altro candidato o candidata (tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste). votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno: in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente a essa collegato.

Le preferenze

Chi vuole esprimere una doppia preferenza (due è il numero massimo di preferenze concesso) deve stare attento al tema delle preferenze di genere.

Nel caso l’elettore voglia esprimere una sola preferenza basta scrivere un solo cognome (o nome e cognome). Se invece si vogliono scrivere due candidati, bisogna ricordare che devono riguardare candidati di sesso diverso (ma della stessa lista): se non si soddisfa questo requisito, viene annullata la seconda preferenza.