Bandiere verdi 2024 in Emilia Romagna: ecco le spiagge a misura dei bambini

Bologna, 29 maggio 2024 – Assegnate le bandiere verdi 2024 alle spiagge italiane a misura di bambino. In Italia in totale ne sventolano 147, più 8 all’estero, e l’ Emilia Romagna ne conta ben 11. Ma cosa sono le bandiere verdi? Si tratta di spiagge che rispondono a determinati requisiti, tra i quali uno spazio adeguato tra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato dei più piccoli, mare pulito e dove l’acqua non sia subito alta per permettere un bagno in sicurezza, presenza di attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione oltre a un buon intrattenimento sia per i più piccoli che i più grandi. Insomma, località marine in grado di soddisfare le esigenze sia dei genitori che dei figli, per una vacanza all’insegna della sicurezza e del relax.

Quest’anno le mete con queste caratteristiche, selezionate da 2.949 pediatri, sia italiani che stranieri, non sono di certo poche. "In in Italia, da Nord a Sud, ne sono state issate 147, una ogni 55 chilometri con differenze fra le varie regioni - illustra il pediatra Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e coordinatore della ricerca per l'assegnazione dei riconoscimenti nel corso della presentazione del progetto 2024 - Altre 5 sono ben piantate nel resto d'Europa e 3 in Africa. L'Abruzzo risulta essere la regione 'più verde' d'Italia perché ha la più alta densità di bandiere verdi, una ogni 11,8 km, seguita dall’ Emilia-Romagna (una ogni 13,5 km) e Marche (una ogni 13,8 km). Ma in valori numerici assoluti è la Calabria che occupa il primo posto, con un totale di 20 bandiere verdi. Seconda la Sicilia con 18 e terza la Sardegna con 16".

In Emilia Romagna le bandiere verdi, con relativo anno di conferimento, sono state assegnate a Bellaria - Igea Marina (Rimini) nel 2012, Cattolica (Rimini) nel 2012, Cervia - Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) nel 2010. A Cesenatico (Forlì Cesena) nel 2012, Gatteo - Gatteo Mare (Forlì - Cesena) nel 2015, Misano Adriatico (Rimini) nel 2015, Ravenna - Lidi Ravvenati (Ravenna) nel 2015. Andando ancora a ritroso troviamo Riccione nel 2008, Rimini nel 2016 e San Mauro Pascoli - San Mauro mare (Forlì - Cesena) nel 2016. Non resta che l’imbarazzo della scelta. L’estate infatti è alle porte e in regione le spiagge a misura dei piccoli vacanzieri sono veramente tante.