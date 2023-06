Commissario alluvione Emilia Romagna: quando si decide

Bologna, 15 giugno 2023 – “Prima va fatta la stima dei danni, poi si deciderà il nome del commissario”. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni durante la visita insieme alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen alle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, il concetto viene ribadito anche oggi dal viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. “Lo stiamo dicendo dall'inizio: per capire chi deve fare cosa, dobbiamo capire cosa c'è da fare – ha detto Bignami -. Se pensano di avere l'uomo buono per tutte le stagioni... Ma non dicano che il terremoto è un esempio. Io c'ero e non è stato gestito bene. Molti non hanno ottenuto ciò che era loro diritto avere”.

Un borgo cesenate durante l'esondazione del Savio

Insieme da 66 anni e ora senza casa. "Il nostro anniversario da alluvionati" – Le segnalazioni del lettori – Il gran cuore dei lettori: donati 700mila euro

I dati forniti dalla Regione indicano 8,8 miliardi di euro come la stima provvisoria dei danni. A tale stima, a quanto si è appreso, andranno aggiunti i danni alle auto e mezzi, il mancato fatturato e la ricostituzione delle scorte delle aziende e la ricalibrazione delle opere infrastrutturali.

Il secondo tavolo sull’alluvione

Il viceministro Bignami partecipa al secondo tavolo sull'alluvione fra governo ed enti locali che si sta svolgendo oggi a Palazzo Chigi, dopo quello del 7 giugno. Al tavolo, presieduto dal ministro Nello Musumeci, oltre a Bignami ci sono, tra gli altri, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Ravenna e presidente dell'Upi Michele De Pascale, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente dell'Anci Emilia Romagna Luca Vecchi, il segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po Alessandro Bratti, l'assessore dell'Emilia Romagna con delega alla Protezione civile Irene Priolo, il direttore generale per la Cura del territorio e l'ambiente Paolo Ferrecchi.

Il pressing dei sindaci: “Subito la nomina”

Gli amministratori locali della Romagna però sollecitano il governo e spingono per avere al più presto il commissario straordinario in modo da gestire al meglio la fase della ricostruzione. “Insistiamo sulla nomina del commissario per la ricostruzione in tempi brevi: i tre presidenti di Regione sono le figure principali a cui affidarsi. Se il governo ha idee diverse si prenda la responsabilità”, hanno detto Lattuca e De Pascale. “Con un margine di errore del 10%”, la conta dei danni derivanti dal maltempo in Emilia Romagna “su impianti e infrastrutture pubbliche è di circa circa 4.5 miliardi”, hanno detto i sindaci.

Per di più il primo cittadino di Forlì, Gian Luca Zattini, avanza la proposta di convocare gli Stati Generali dell'alluvione, per parlare di frane, allagamenti e risorse da destinare alle politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico. Anche la Cgil schiuma rabbia perché a detta del segretario regionale Massimo Bussandri "sono inaccettabili ritardi e rimpalli del Governo nella gestione dell'emergenza".

L’allarme di Coldiretti: “Ancora 100mila ettari nel fango”

Ad un mese dall’alluvione in Emilia Romagna, Coldiretti lancia l’allarme per ciò che riguarda i campi e le coltivazioni agricole: l’acqua su oltre centomila ettari coltivati ha lasciato il posto ad un pesante strato di limo e sabbia che crea una crosta impermeabile soffocando il terreno e rendendo impossibili gli scambi gassosi fondamentali per le radici e la vita delle piante. Inoltre, ci sono ancora circa mille frane attive con vigneti e uliveti trascinati a valle e strade interrotte.

I raccolti di ortaggi, grano orzo, mais, girasole, colza e soia coperti dal fango sono andati completamente perduti ma per recuperare la funzionalità dei campi e tornare a seminare è necessario – sottolinea la Coldiretti – arare in profondità per rimescolare gli strati del terreno e diluire la presenza di limo e sabbia in superficie. Frutteti e vigneti stanno morendo per asfissia radicale con la perdita di produzione per i prossimi quattro o cinque anni. In pericolo – sottolinea la Coldiretti – è un territorio con oltre 25mila ettari di frutteti con nell’ordine pesche e nettarine, kiwi, albicocche, susine, pere, kaki, ciliegi e castagni mentre in altri 25mila ettari sono piantati vigneti ma ci sono anche migliaia di ettari coltivati ad orticole come patate, pomodoro, cipolla e altro anche per la produzione di sementi. Oltre 60mila ettari sono coltivati a grano duro per la pasta, grano tenero per il pane, orzo, sorgo e mais. Su altri 7mila ettari si estendono le coltivazioni di girasole, colza e soia.

Gli aiuti per i lavoratori: 900 milioni a disposizione

Da oggi sul sito Inps è possibile presentare le domande per ricevere gli aiuti messi a disposizione dallo Stato a sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lo comunica il ministero del Lavoro in una nota. Novecento i milioni di euro disponibili, di cui 620 milioni per la cassa integrazione emergenziale e 253,6 milioni di euro per l'indennità una tantum destinata ad autonomi e professionisti.