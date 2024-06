Compasso d’Oro, Emilia-Romagna protagonista nel mondo del design: i premi

Bologna, 21 giugno 2024 – C’è tanta Emilia-Romagna tra i premiati del ‘Compasso d’Oro’, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali in ambito design, nonché uno dei più antichi in Italia, assegnato a Milano dalla Fondazione Adi. La Regione è stata grande protagonista della serata: tra produttori e destinatari delle opere premiate si è distinta in ben 5 riconoscimenti su 20.

Il Compasso d’Oro

Nato da un’idea del noto architetto e designer italiano Gio Ponti nel 1954 e fresco del 70esimo compleanno, il ‘Compasso d’Oro’ ha da sempre come scopo principale quello di evidenziare il valore e la qualità dei prodotti Made in Italy. Un settantennio all’insegna dell’innovazione che hanno reso il premio un vero e proprio punto di riferimento per un settore come quello del design, che oggi in Italia crea un valore aggiunto di 3,14 miliardi di euro.

Il riconoscimento viene assegnato a seguito di una lunga procedura di selezione, dalla durata di due anni, condotta regione per regione tramite una panoramica annuale effettuata dall’Adi Design Index, che coinvolge a sua volta coinvolge un osservatorio permanente multidisciplinare composto da circa 150 esperti.

Per l’attribuzione dei primi per l’edizione 2024 è stata incaricata una giuria formata dall’autrice e curatrice indipendente Maria Cristina Didero, dal designer nonché presidente di Fondazione Adi Luciano Galimberti, dal designer Francisco Gómez Paz, dalla direttrice della galleria nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma Renata Cristina Mazzantini e dalla designer nonché ambassador del Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka Toshiyuki Kita.

I premiati dell’Emilia-Romagna

‘Attitude’ di Daniele Martelli

L’elenco dei vincitori emiliani e romagnoli del ‘Compasso d’Oro’ 2024 si apre con la categoria ‘Rivestimenti’. Ad aggiudicarsi il premio è stato ‘Attitude’, il rivestimento ceramico realizzato da Daniele Martelli per la Cooperativa Ceramica di Imola. Un’idea innovativa, destinata a un’azienda emiliana che da inizio anni ‘90 si trova ai vertici del settore.

Attitude di Daniele Martelli, realizzata per la Cooperativa Ceramica di Imola

‘Figaroqua Figarolà’ di Paolo Rizzatto e marionanni

In questo caso l’Emilia-Romagna non svolge il ruolo di attore principale, ma di quello “secondario”. Ad aggiudicarsi uno dei premi nella categoria ‘Apparecchi di illuminazione’ è stato il sistema di luci ‘Figaroqua Figarolà’, realizzato da Paolo Rizzatto e marionanni per Viabizzuno, produttore di illuminazioni bolognese con sede a Bentivoglio (Bo).

L'installazione 'Figaroqua Figarolà'

Museo D’arte Fondazione Luigi Rovati di Mario Cucinella

Il vincitore della categoria ‘Musei’ è ‘Mario Cucinella Architects’, che ha realizzato una suggestiva installazione per il museo d’Arte Fondazione Luigi Rovati in corso Venezia a Milano. Lo studio, fondato da Mario Cucinella nel 1992, ha anche una sede a Bologna, oltre a quella principale nel capoluogo lombardo.

Le installazioni per il museo d'Arte Luigi Rovati realizzate da Mario Cucinella

Ferrari Purosangue di Flavio Manzoni e Ferrari Design

Un’eccellenza emiliana si è aggiudicata il ‘Compasso d’Oro’ per la categoria ‘Automobili’. Si tratta della Ferrari Purosangue, la quattro porte del Cavallino realizzata da Flavio Manzoni e Ferrari Design.

La Ferrari Purosangue

‘Ride on colors’ di Aldo Drudi

Il vincitore del primo premio per la categoria ‘Sistemi di comunicazione e brand identity’, infine, è Aldo Drudi, che ha realizzato tra le curve della pista ‘Misano World Circuit Marco Simoncelli’ nella frazione di Santa Monica (Rn) una opera composta da vari tasselli colorati, che regala uno straordinario effetto ottico.

'Ride on Colors' realizzata da Aldo Drudi

L’elenco completo dei vincitori

Questa la lista con tutti i premi assegnati nel corso della cerimonia, divisi per categoria:

– Categoria ‘Arredi e complementi per la casa’: divano modulare ‘Costume’ di Stefan Diez per Magis;

– Categoria ‘Apparecchi di illuminazione’: lampada da terra ‘Anima’ di Davide Groppi e Giorgio Rava per Davide Groppi;

– Categoria ‘Arredi e complementi per la casa’: divano ‘Za:Za’ di Zaven per Zanotta;

– Categoria ‘Arredi e accessori per la cucina’: piano cottura ‘Lhov’ di Fabrizio Crisà per Elica;

– Categoria ‘Apparecchi di illuminazione’: lampada da tavolo ‘Biga’ di Marco Zito per Lym;

– Categoria ‘Arredi e complementi per la casa’: sedia ‘Farfallina’ di Álvaro Siza per Bottega Ghianda/Sozzi Arredamenti;

– Categoria ‘Imbarcazioni’: Yacht SP110 di Zuccon International Project (exterior design), Lissoni & Partners (interior design), Tilli Antonelli (supervisor) per Sanlorenzo;

– Categoria ‘Arredi e complementi per la casa’: tende da eterno ‘MRX’ di Marco Acerbis per Talenti;

– Categoria ‘Prodotti per il lavoro’: scarpe da lavoro ‘Glove Eco’ di Cristian Ardissono per Diadora Utility;

– Categoria ‘Sistema di seduta per aerei’: sedili ‘Aria’ di Goood per Optimares;

– Categoria ‘Prodotti per il lavoro’: tuta bionica ‘Emsi’ di Flavio Augusto Gentile per REA Space;

– Categoria ‘Attrezzature mediche e ospedaliere’: protesi per il ginocchio con AI integrata ‘Össur Power Knee’ di Design Group Italia per Össur;

– Categoria ‘Servizi’: piattaforma digitale per la gestione delle risorse idriche nelle reti di distribuzione Acea Waidy® Management System di Tangity (Parte di NTT DATA Design) per Area;

– Categoria ‘Macchine e componenti per l’industria’: veicolo a guida autonoma per la logistica industriale ‘Omniagv’ di Ilario De Vincenzo per Tesar Automation;

– Categoria ‘Rivestimenti’: Facciata interattiva ‘Cellia’ di Progetto CMR per Gruppo Focchi.