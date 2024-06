E-building, Mattarella per l’inaugurazione

“L’innovazione sostenibile” è al centro di un nuovo programma di eventi che Ferrari terrà al quartier generale di Maranello da giovedì a mercoledì 26. In ballo c’è il nuovo e-building, che venerdì sarà inaugurato in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto). Nel nuovo edificio, "caratterizzato da un’alta flessibilità produttiva e da una forte attenzione all’ambiente e alle persone, nascerà l’intera gamma Ferrari dotata di motori termici, ibridi ed elettrici", segnala l’azienda. L’inaugurazione sarà preceduta da un workshop dedicato ai Partner Ferrari, realizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Banco Santander. L’incontro, che si terrà il 20 giugno, ha l’obiettivo di mettere in comune con 30 partner della Casa esperienze e pratiche concrete per la riduzione dell’impatto ambientale. Fra i diversi interventi, quelli dell’architetto Mario Cucinella, Founder & Design Director di Mca-Mario Cucinella Architects, porterà la testimonianza per la progettazione dell’e-building.