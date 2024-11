Sciopero autobus dell’8 novembre in Emilia Romagna: dove e fasce garantite

Bologna, 3 novembre 2024 – I sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per venerdì 8 novembre. Le sigle sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna. Dunque stop degli autobus, un po’ in tutta la regione. Tper si ferma a Bologna e Ferrara, senza rispetto delle fasce di garanzia. Ci saranno disagi anche nelle altre città e province, ci sono però orari in cui i bus passeranno lo stesso.

Modena

In accordo con le organizzazioni sindacali, sono state individuate le corse garantite nel bacino provinciale di Modena, il cui elenco è disponibile nei file pdf allegati e consultabili anche ai seguenti link: Servizio urbano di Modena - Servizio urbano di Carpi - Servizio extraurbano Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216 ed il servizio WhatsApp al numero 334 2194058.

Reggio Emilia

In accordo con le organizzazioni sindacali, sono state individuate le corse garantite nel bacino provinciale di Reggio Emilia, il cui elenco è disponibile nei file pdf allegati e consultabili anche ai seguenti link: Servizio urbano di Reggio Emilia - Servizio extraurbano Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di Seta al numero 840 000 216 ed il servizio WhatsApp al numero 334 2194058.

Piacenza

In accordo con le organizzazioni sindacali, sono state individuate le corse garantite nel bacino provinciale di Piacenza, il cui elenco è disponibile nei file pdf allegati e consultabili anche ai seguenti link: Servizio urbano di Piacenza - Servizio extraurbano Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di Seta al numero 840 000 216 ed il servizio WhatsApp al numero 334 2194058.

Parma

Le autolinee urbane – extraurbane potranno subire annullamenti di corse per l’intera giornata. Tep garantisce i seguenti servizi: Servizi turistici Verranno effettuati secondo la programmazione prevista, se la programmazione stessa risulta definita anteriormente alla comunicazione ufficiale all’Azienda dell’azione di sciopero. Servizi ausiliari Presidi di movimento: apertura completa e continuativa; Portinerie e centralini: apertura completa e continuativa, con un addetto; Uffici: apertura per sole prestazioni impellenti non rinviabili, comunicate alle Organizzazioni Sindacali; Officine e garagisti: copertura dei soli turni indispensabili a garantire i servizi di movimento. Eventuali chiarimenti sugli orari dei servizi di cui sopra possono essere richiesti alle biglietterie ed al n. 840 22 22 22.