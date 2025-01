Case in Emilia-Romagna, boom di investitori internazionali: quali sono le province più amate

Bologna, 30 gennaio 2025 – Non solo meta appetitosa per il turismo nazionale e straniero, l’Emilia-Romagna si conferma anche una delle regioni italiane più ambite per il mercato immobiliare internazionale. Secondo i dati di Gate-away.com, lo scorso anno è stato registrato un incremento del 18,88% di richieste rispetto all'anno precedente. Le richieste sono giunte principalmente dagli Stati Uniti (24,35% sul totale, +30,19% a/a), dagli stranieri che utilizzano il portale quando si trovano nel Belpaese (16,82%, +40,2%), dalla Germania (10,24%), dal Regno Unito (9,88%) e dall’Olanda 4,47% (+52%). Da segnalare anche la forte crescita dell'interesse dalla Francia (+40,91% a/a) e dal Canada (+25%).

La classifica delle province più gettonate

Analizzando più nel dettaglio la ricerca, se si guarda alle singole province di regione quella con più mercato immobiliare più in alto di tutte è Ferrara, che guida la classifica con il 33,65% delle richieste (+115,04% rispetto al 2023). Poi Bologna, seconda (20%, +6,25%), e Modena (8,94%, +31,03%). In Romagna, Rimini ha mantenuto un discreto interesse con l'8,59% (+1,39%), seguita da Forlì-Cesena (il 7,76% di richieste), Ravenna 6,35%, Piacenza 6,12%, Parma 5,88% e Reggio Emilia 2,59%. Tra i comuni più ricercati dagli investitori emergono Cento, Fiscaglia e Riva del Po (in provincia di Ferrara), oltre ad Alto Reno Terme e Castel d'Aiano nel Bolognese. Rimini e Bologna restano punti di riferimento per il mercato immobiliare.

Secondo la ricerca, gli acquirenti cercano case (l’89,88% delle richieste), mentre gli appartamenti si attestano al 10,12%. Le ville hanno registrato un aumento del 49,66%. Chi acquista predilige immobili ristrutturati o abitabili (63,06%), di oltre 120 metri quadrati (85,06%) con tre o quattro stanze (40,5%) e dotati di giardino (84,94%).

Fasce di prezzo più richieste

Il valore medio delle proprietà richieste è di 449.834 euro. La fascia più popolare è quella fino a 100mila euro (35,65%), seguita da 100-250mila euro (24,94%) e 250-500mila euro (19,06%). Il 12,59% delle richieste riguarda immobili tra 500mila e 1milione di euro, mentre il 7,76% supera il milione.

Rossi (Gate-away): “Nella regione c’è sempre più voglia di spazi nel verde”

"L'Emilia Romagna si conferma una delle regioni più attrattive per gli investitori internazionali – commenta Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com – grazie al suo equilibrio tra qualità della vita, patrimonio storico e convenienza del mercato immobiliare. L'interesse crescente dagli Stati Uniti e dall'Europa dimostra come il fascino di questa regione sia riconosciuto a livello globale. La domanda di proprietà di ampie metrature e con giardino riflette il desiderio di spazi abitativi confortevoli e immersi nel verde. Le agenzie immobiliari che vogliono attirare sempre più acquirenti esteri dovranno continuare a promuovere questa straordinaria regione come destinazione ideale per chi sogna una casa in Italia".