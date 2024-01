Sciopero 24 gennaio 2024, bus a rischio: gli orari città per città in Emilia Romagna

Bologna, 23 gennaio 2024 – I sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti hanno indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, della durata di 24 ore, per la giornata di mercoledì 24 gennaio 2024. I motivi dello sciopero sono legati alla richiesta di: aumento salariale per i lavoratori del settore, riduzione degli orari di lavoro, riduzione del periodo di guida, aumento della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro e il blocco delle privatizzazioni e delle gare d’appalto. Alla protesta aderiscono anche le segreterie regionali di Sgb-Sindacato generale di base e di Usb-Unione sindacale di base in Emilia-Romagna. Gli orari delle astensioni e dei possibili disagi nella viabilità dei mezzi pubblici possono variare da una provincia all'altra.

Sciopero del trasporto pubblico in Emilia Romagna mercoledì 24 gennaio

Gli orari di Tper

Tper conferma che lo sciopero di 24 ore si svolgerà dalle ore 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 sino a fine servizio per i bacini di Bologna e Ferrara. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Per l'esattezza, per i mezzi del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea verso la periferia, e viceversa, da inizio servizio fino alle 8.1 5 e dalle 19.15 sino a fine servizio. Il servizio scolastico, invece, potrebbe subire variazioni dalle 9 alle 12 e dalle 14 a fine servizio.

Le linee urbane di Imola, invece, non subiranno variazioni nelle corse in partenza dalla stazione da inizio servizio alle 8.20 e dalle 19.20 sino a fine servizio.

A Ferrara, infine, saranno assicurate solamente le corse dai capolinea periferici, centrali ed intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 la sera.

People Mover a Bologna

Anche il personale di People Mover parteciperà allo sciopero del 24 gennaio. “Marconi Express informa che le Segreterie territoriali delle Organizzazioni sindacali di base hanno comunicato l’adesione ai rispettivi scioperi generali nazionali di 24 ore proclamati per mercoledì 24 gennaio dalle Federazioni nazionali dei sindacati USB, SGB, Cobas Lavoro privato, ADL Cobas, CUB Trasporti – annuncia la compagnia -. Per effetto dello sciopero, il servizio Marconi Express potrebbe non essere garantito nel corso dell’intera giornata. Durante lo sciopero, al call-center telefonico +39 051 290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Al termine dello sciopero, l’azienda adotterà ogni misura utile ad agevolare il più celere ripristino del servizio”.

Aerei al Marconi di Bologna

L’aeroporto Marconi di Bologna annuncia che “mercoledì 24 gennaio, a causa di uno sciopero del trasporto aereo di 4 ore, dalle 13 alle 17, potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea. È inoltre possibile consultare il sito internet dell’Aeroporto, nella pagina relativa ai voli in tempo reale. Ci scusiamo per il disagio”.

Gli orari di Seta

Seta ha comunicato gli orari delle astensioni nelle provincie di Modena, Reggio-Emilia e Piacenza, variabili da personale urbano a extraurbano.

Per quanto concerne Modena , gli eventuali disagi potrebbero verificarsi:

da inizio servizio alle 6.29, dalle 8.31 alle 11.59 e dalle 16.01 fino a fine servizio nelle linee urbane;

nelle linee urbane; da inizio turno fino alle 5.59 e dalle 8.31 alle 12.29, per poi riprendere dalle 16.01 a fine servizio nelle linee extraurbane.

A Reggio Emilia, invece, le astensioni potranno verificarsi dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 fino alla fine del servizio, sia per il personale urbano che per quello extraurbano.

A Piacenza, infine, i disagi sono previsti per tutta la giornata, escluse:

le fasce orarie tra le 7 e le 10 e tra le 12 e le 15 per le linee urban e;

e; le fasce orarie tra inizio servizio e le 8.30 e tra le 12 e le 15 per le linee extraurbane.

Le corse dal capolinea saranno garantite in determinati orari: dalle ore 6.46 fino alle 9.45 e dalle ore 11.46 fino alle 14.45 per le linee urbane, da inizio servizio fino alle 8 e dalle 11.31 fino alle 14.30 per le linee extraurbane.

Parallelamente, è stato indetto uno sciopero di 4 ore promosso dall'organizzazione sindacale USB Lavoro Privato, che potrebbe causare astensioni dal lavoro in tutte e 3 le provincie interessate da Seta. Gli orari sono comuni per tutti e tre i bacini coinvolti:

dalle 17.30 alle 21.30 per quanto riguarda il personale urbano;

per quanto riguarda il personale urbano; dalle 17 alle 21 per il personale extraurbano.

Gli orari di Start Romagna

Anche Start Romagna ha comunicato gli orari nei quali sarà garantito il servizio nei tre bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, in vista dello sciopero di 24 ore. A Rimini, il servizio sarà garantito, sia per linee urbane che extraurbane, dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16. Varia leggermente nella fascia mattiniera, allo stesso tempo, quello del bacino di Forlì-Cesena, nel quale i servizi saranno assicurati dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16. A Ravenna, infine, lo sciopero sarà in atto per tutta la giornata, al di fuori delle fasce orarie 5.30-8.30 e 12-15 nelle quali la viabilità è garantita.

Lo sciopero di Tep a Parma

Lo sciopero è attivo anche nel bacino di Parma, nel quale Tep garantirà:

tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 14.40 per le linee urbane;

e per le linee urbane; tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.45 e dalle 12.10 alle 14.55 per le linee extraurbane.

Treni

In Emilia Romagna, in caso di sciopero, Trenitalia garantisce servizi minimi del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 21 dei giorni feriali.