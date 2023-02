Primarie Pd 2023, la squadra di Elly Schlein made in Emilia Romagna

Elly Schlein e il passaggio di consegne con Enrico Letta

Bologna, 28 febbraio 2023 – La vittoria di Elly Schlein su Bonaccini alle primarie del Pd avrà come primo effetto un grande rinnovamento nella squadra del Nazareno. Già cominciano a circolare nomi di fedelissimi che potrebbero entrare nella stanza dei bottoni.

Santori: “Ha prevalso l’entusiasmo”

E diversi, visto che Elly vive a Bologna e viene dall’esperienza di vice presidente della Regione, potrebbero proprio arrivare dalla nostra regione o dall’inner circle sotto le Due Torri. Tra questi c’è Mattia Santori, ex leader delle Sardine, uno dei primi nella notte della vittoria a festeggiare la svolta (o la rivoluzione) davanti al circolo della Bolognina. Sarà anche per essere tra i papabili per un posto in segreteria che Santori, ieri, ha voluto scusarsi per le famose tende e i sacchi a pelo che con le Sardine portò nella sede nazionale del Pd, a Roma, dopo le dimissioni choc dell'allora segretario Nicola Zingaretti: “Avevate ragione e vi chiedo scusa. Non servivano le tende: bastava chiedere le chiavi", le sue parole su Facebook. Poi commenta la vittoria: “L’entusiasmo ha prevalso sulla disillusione. Quell’ondata oggi sappiamo che è un noi che arriva da lontano e che può solo crescere".

I nomi nella squadra di Elly

Oltre a Santori, nei palazzi della politica tra i nomi che potrebbero avere un ruolo nel nuovo Nazareno targato Elly c’è il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Unico sindaco delle grandi città dell’Emilia-Romagna a non sostenere Stefano Bonaccini, ha sventolato più volte la bandiera della città più progressista d’Italia e appoggiando Schlein oggi lo fa ancor più a ragione. “Credo che Bologna e l’Emilia-Romagna escano da questo risultato con un ruolo nazionale”. E chissà che il ruolo nazionale non arriverà anche per lui.

Da sotto le Due Torri, poi, potrebbero anche arrivare altri nomi papabili, vicini sia al sindaco sia alla deputata dem. Il segretario cittadino del Pd Enrico Di Stasi ma anche la segretaria del Pratello, circolo dove la valanga Schlein è stata dirompente, Mery De Martino, così pure Stefano Caliandro, consigliere regionale e coordinatore della mozione, o Antonio Mumolo, avvocato di strada, da sempre vicinissimo a Elly. Restando in territorio emiliano, ha buone chance anche il modenese Stefano Vaccari, deputato e già responsabile organizzazione sia con Nicola Zingaretti, sia con Enrico Letta. Da non dimenticare, ovviamente, Dario Franceschini. L’ex ministro, ferrarese, forte della sua corrente Area dem, quasi da subito ha dato il suo appoggio alla candidata outsider. Per questo c’è chi scommette che potrebbe entrare nella squadra di Elly la moglie, la deputata Michela De Biase.