Rete civica, capogruppo ‘alternato’: un po’ Ugolini e un po’ Mastacchi

Bologna, 30 dicembre 2024 – Un po’ per uno. In Assemblea legislativa del’Emilia-Romagna arriva il capogruppo ‘alternato’ alla guida di Rete civica.

La candidata presidente sconfitta alle regionali da Michele de Pascale, Elena Ugolini, sarà capogruppo nella prima metà della legislatura, poi toccherà a Marco Mastacchi.

Nella riunione del gruppo consiliare che si è svolta venerdì scorso, i due consiglieri hanno siglato un accordo che prevede questa alternanza: comincia appunto Ugolini che sarà capogruppo per la prima metà del mandato, poi continuerà nel ruolo Mastacchi.

Entrambi ricopriranno, in alternanza, anche il ruolo di vicepresidente. "Sono diversi i motivi che hanno portato a questa scelta- spiegano in una nota diffusa dall’Assemblea legislativa - ma lo scopo principale è dare pieno riconoscimento e garantire continuità al lavoro svolto in Assemblea legislativa nei passati cinque anni da Rete civica, guidata da Marco Mastacchi, di rispettare la volontà degli elettori riconoscendo il risultato elettorale ottenuto dal progetto ‘Elena Ugolini presidente-Rete civica’”.